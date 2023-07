Mercado do petróleo em alta: Petróleo da Rússia supera o teto do preço imposto pelo G-7 pela primeira vez

O petróleo bruto dos Urais ultrapassou o teto do preço estabelecido pelo G-7, um golpe para as sanções ocidentais e potencialmente uma vitória económica para Moscovo.

De acordo com a agência de relatórios de preços Argus Media, o petróleo dos Urais chegou a US$ 60 o barril na quarta-feira, subindo acima do limite que o G-7 estabeleceu no ano passado numa tentativa de restringir as receitas petrolíferas da Rússia. A ideia do teto era impedir que o petróleo russo fosse transportado em navios ocidentais – e com seguro ocidental – a menos que o preço estivesse abaixo do limite.

Os dados mais recentes representam uma vitória para Moscovo, que rapidamente montou uma frota paralela de navios grandes o suficiente para transportar o seu petróleo aos compradores sem a necessidade de serviços de empresas dos países do G-7. É um revés para a Europa e os EUA, que elaboraram a política para manter o fluxo de petróleo suficiente para a economia global para evitar um choque inflacionário – ao mesmo tempo em que tentam reduzir os lucros da Rússia.

“A expansão significativa da frota paralela de petroleiros e alternativas para seguradoras ocidentais e rotas de pagamento fornecem alternativas que provavelmente permitirão que as cargas de petróleo russo continuem se movendo”, disse Richard Bronze, chefe de geopolítica da consultora Energy Aspects Ltd.

Não está claro de onde as cargas russas estão obtendo seguro quando o seguro ocidental está sendo negado. Especialistas em transporte marítimo há muito alertam que uma das consequências não intencionais das sanções é o risco crescente de um desastre ambiental que não seja devidamente segurado.

“Estamos monitorando o mercado de perto em busca de possíveis violações do teto de preço”, disse o Tesouro dos EUA em comunicado. “Vale a pena notar que as negociações acima de US$ 60 que não usam os serviços de empresas do G-7 não violam o limite de preço e uma proporção substancial das negociações de petróleo russas, no entanto, ainda usam os provedores de serviços do G-7.”

Os preços dos Urais subiram para US$ 60,78 o barril no porto de Novorossiysk, no Mar Negro, na quarta-feira, segundo dados da Argus Media. Os números da agência de preços são monitorados de perto pelos formuladores de políticas da União Europeia e dos EUA e também foram usados pelo governo russo.

No mercado de petróleo mais amplo, os preços estão subindo à medida que a OPEP+ corta a oferta, apertando os estoques globais. As exportações russas também estão começando a cair, pressionando ainda mais os preços. O preço do petróleo Brent ultrapassou na quarta feira a fasquia de US$ 80 o baril.

O limite de preço sempre foi projetado com uma abordagem pragmática – manter os barris fluindo para a economia mundial, mas restringir a receita. O limite deveria ser revisado periodicamente – com alguns estados da UE pressionando por uma abordagem mais rígida – mas essas revisões foram silenciosamente arquivadas.