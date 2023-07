Mais aumentos de juros do BCE colocam crescimento da zona do euro em perigo, alerta Portugal

Novos aumentos nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu aumentariam os perigos para a economia da zona do euro, que busca sair da recessão , alertou o ministro das Finanças de Portugal.

A inflação já está em tendência de queda após um surto sem precedentes de aperto monetário do BCE, disse Fernando Medina em entrevista. Enquanto isso, os efeitos dos aumentos de juros até o momento ainda não foram totalmente absorvidos pelas famílias e empresas.

“Os riscos de que novos aumentos possam criar uma situação mais difícil para o crescimento a nível europeu são agora maiores e devem ser vistos com muito cuidado”, disse Medina esta semana em Lisboa.

Os alertas sobre as consequências do aperto adicional estão ficando mais altos à medida que o BCE se aproxima do fim de uma campanha que começou há um ano e elevou a sua taxa de depósito para 3,5% .

O primeiro-ministro português, Antonio Costa, disse no mês passado que as autoridades em Frankfurt não entenderam adequadamente a natureza da inflação que a zona do euro está enfrentando, enquanto a sua contraparte italiana, Giorgia Meloni, disse que “taxas em constante aumento” correm o risco de se tornar “uma cura”. isso faz mais mal do que bem.”

A produção no bloco de 20 países encolheu entre outubro e março, depois que os preços subiram e os formuladores de políticas agiram agressivamente para controlá-los. Em Portugal, onde a inflação caiu para 4,7% em relação ao recorde da era do euro no final do ano passado, os consumidores estão sendo pressionados pela prevalência de taxas de juros variáveis sempre crescentes em hipotecas e empréstimos.

Apesar disso, a economia pós-pandêmica de Portugal está superando grande parte da Europa, com o emprego permanecendo muito forte, segundo Medina. A previsão de crescimento de 1,8% para este ano – publicada em abril – pode ser superada, disse ele. O banco central, por exemplo, prevê expansão de 2,7% em 2023, impulsionada pelo turismo.

Isso pode contrabalançar alguns protestos sobre os baixos salários e a superação de Portugal por membros da União Europeia, como a República Tcheca e a Eslovênia, em termos de produto interno bruto per capita.

“Estamos convergindo, estamos melhorando a nossa posição dentro da zona do euro”, disse Medina. “Estamos perante uma mudança estrutural da economia portuguesa, no bom sentido.”

Essa transformação inclui a redução do que é atualmente o terceiro maior índice de endividamento da zona do euro, atrás da Grécia e da Itália. O número deste ano ficará abaixo de 107% – superando a meta de 107,5% estabelecida em abril, segundo Medina.

“Provavelmente terminaremos 2023 com um peso da dívida no PIB menor do que Espanha, França e provavelmente Bélgica”, disse ele.

O rendimento dos títulos de 10 anos de Portugal estava em 3,4% na quarta-feira, acima dos 3,1% há seis meses, mas ainda abaixo da taxa da Itália ou da Espanha. Ele atingiu um pico de 18% em 2012, no auge da crise da dívida da Europa.