Futebol: Angola no grupo D de apuramento ao mundial

Angola e Cabo Verde estão inseridos no Grupo D de apuramento (zona africana) para o Campeonato do Mundo da FIFA 2026, a disputar-se de 8 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, Canadá e México.

No mesmo emparceiramento, a Selecção Nacional, além do outro país de língua oficial portuguesa (Cabo Verde), encontra-se com os Camarões, Eswatini, Ilhas Maurícias e Líbia, segundo o sorteio da Confederação Africana de Futebol (CAF), realizado, esta quinta-feira, em Abidjan, Côte d’Ivoire.

Decorrida após 45ª Assembleia Ordinária da CAF, a cerimónia foi presenciada por uma delegação angolana encabeçada pelo presidente da Federação (FAF), Artur Almeida e Silva, integrada também pelo secretário-geral, Fernando Rui Costa, e do segundo vice-presidente, Paulo Neto

A qualificação zonal africana implica que todas as formações joguem entre si, a duas mãos, com o apuramento automático para as equipas que ficarem na primeira posição da tabela de cada grupo.

Já os quatro melhores segundos classificados terão de disputar um play-off para completar o lote de 10 nações que irão figurar no Campeonato do Mundo.

Os Palancas Negras, designação da equipa de Angola, estiveram presentes no Campeonato do Mundo, disputado na Alemanha, em 2006. VAB