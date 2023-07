Estados Unidos: Inflação em 3% assinala o fim da emergência, ponto de virada para o Fed

A taxa de inflação dos Estados Unidos caiu para uma mínima de mais de dois anos, um passo importante para acabar com a emergência do custo de vida – e possivelmente também com o aperto monetário histórico do Federal Reserve.

Em 3% no mês passado, a inflação dos preços ao consumidor é agora apenas um terço do nível alcançado há um ano, que foi o mais alto em quatro décadas. E os detalhes de junho também foram melhores do que o esperado, com as principais medidas da inflação subjacente ficando abaixo das previsões.

Isso depois de um período de cerca de dois anos, quando o grande debate sobre a inflação dominou as manchetes e se destacou em tudo, desde a política presidencial dos Estados Unidos até as conversas de bar.

Nada disso significa que o jogo acabou na luta contra as pressões de preços – especialmente para o Fed, que é amplamente reconhecido como preso a outro aumento da taxa de juros no final deste mês. Ainda assim, há agora a expectativa que uma alta em 26 de julho, que levaria a taxa de referência dos EUA a 5,5%, seja a última.

É assim que os mercados estavam apostando após os dados de quarta-feira. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de curto prazo caíram, as ações subiram e o dólar foi para o menor nível em mais de um ano – tudo na expectativa de que o Fed puderá afrouxar.

‘Chegando ao Fim’

“Os novos dados podem dar ao Fed motivos para debater se são necessários novos aumentos de juros após este mês”, escreveu Ryan Sweet, economista-chefe da Oxford Economics para os EUA. “Este ciclo de aperto do Fed provavelmente está chegando ao fim.”

Com certeza, a inflação continua muito acima da meta de 2% do Fed, e a última fase para reduzi-la pode ser a mais difícil.

Além do mais, os americanos ainda estão pagando muito mais do que pagavam antes da pandemia por uma variedade de bens e serviços – e não há previsão de que essa dor acabe tão cedo. O presidente Joe Biden, que se prepara para uma batalha pela reeleição no próximo ano, provavelmente descobrirá que os preços altos continuam sendo uma arma que seus rivais republicanos podem usar contra ele.

Uma impressão do CPI, mesmo que melhor do que o esperado, provavelmente não terá grande influência sobre as autoridades do Fed. Falando após a divulgação dos últimos números, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, reiterou o compromisso do banco central em restaurar a estabilidade de preços.

A inflação está muito alta. Nossa meta é de 2%”, disse Barkin num evento na quarta-feira após o relatório. “Se você recuar muito cedo, a inflação volta forte, o que exige que o Fed faça ainda mais.”

Grande parte do que está mantendo a inflação elevada – assim como alimentando o restante da economia – é um mercado de trabalho resiliente. Os empregadores continuam a criar empregos num ritmo robusto e os ganhos salariais ainda são fortes, permitindo que os americanos continuem gastando.

Os custos com moradia contribuíram com mais de 70% do avanço mensal em junho, enquanto os preços de passagens aéreas e carros usados caíram. Os preços dos mantimentos, que têm sido uma fonte importante de tensão financeira para as famílias americanas, permaneceram inalterados em relação ao mês anterior.