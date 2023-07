Turquia inclina-se para o ocidente numa nova abordagem na política externa à medida que a economia pesa

Depois de afastar a Turquia dos aliados ocidentais, o presidente Tayyip Erdogan mudou de rumo com medidas que agradaram aos Estados Unidos e incomodaram a Rússia, uma reviravolta que visa em parte reverter a crise económica do seu país e impulsionar o investimento estrangeiro.

A reavaliação da política externa faz parte de uma recalibração mais ampla de Erdogan seis semanas após a sua reeleição: ele também mudou o rumo da economia, revertendo políticas financeiras pouco ortodoxas, responsáveis pela inflação descontrolada da Turquia e pelo colapso da moeda.

Os laços de Erdogan com o presidente russo, Vladimir Putin, pesaram nas relações da Turquia com seus tradicionais aliados ocidentais durante anos, juntamente com outros fatores, incluindo a preocupação com o seu governo cada vez mais autocrático.

Mas o aceno de aprovação de Erdogan na segunda-feira para a adesão da Suécia à Otan – uma medida à qual ele resistiu por meses – foi bem recebido por líderes ocidentais que buscaram fortalecer a aliança após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O tom mais caloroso contrastou com a resposta de Moscovo na semana passada, quando Ancara permitiu que o presidente Volodymyr Zelenskiy levasse para casa cinco comandantes ucranianos que foram mantidos na Turquia sob os termos de um acordo de troca de prisioneiros.

Denunciando a medida como uma violação do acordo negociado pela Turquia, Moscovo disse que Ancara havia prometido manter os comandantes na Turquia e reclamou que não havia sido informada.

Analistas acreditam que as ações de Erdogan – incluindo a sua declaração de apoio à adesão da Ucrânia à OTAN – não foram coincidência.

“Houve uma percepção nos últimos anos de que a relação turco-russa tinha ido longe demais. Isso indica um claro reequilíbrio”, disse Galip Dalay, do centro de estudos Chatham House.

Uma das principais motivações é a tentativa da Turquia de sair da sua crise económica e revigorar o investimento estrangeiro, acrescentou Dalay, observando que os laços tensos com o Ocidente amorteceram a economia e os fluxos de investimento. Embora a Turquia tenha começado a atrair investimentos do Golfo Árabe, é preciso mais, disse ele.

“A Turquia não quer que a relação turco-russa seja gravemente prejudicada, mas isso inevitavelmente terá um impacto nas relações. Após a eleição, Erdogan sente que tem mais espaço de manobra.”

Estados Unidos vendem F-16 à Turquia

Um dia depois que Ancara deu luz verde para a Suécia ingressar na OTAN, Washington disse que prosseguiria com a transferência de caças F-16 para a Turquia em consulta com o Congresso. A Turquia havia dito em outubro de 2021 que queria comprar os caças e quase 80 kits de modernização para seus aviões de guerra existentes.

Tanto as autoridades turcas quanto o governo Biden rejeitaram qualquer sugestão de que a aprovação de Ancara à adesão da Suécia à OTAN estivesse ligada à venda do F-16 nos meses de negociações para enfrentar a oposição turca.

Um alto funcionário turco disse à Reuters que a Turquia não prejudicaria seus laços com a Rússia enquanto melhorasse as relações com o Ocidente, acrescentando que o Ocidente precisava apoiar a Turquia em suas necessidades financeiras.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na segunda-feira que atualmente não há planos para Putin se encontrar com Erdogan, e não se sabe quando Putin pode visitar a Turquia.

Ancara tem sido importante para Moscovo, já que Erdogan se recusou a aderir às sanções ocidentais contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia. Os voos e o comércio continuaram, e a Turquia é um cliente raro do gás russo.

Moscovo também tem sido importante para Ancara como parceiro comercial e principal fonte de receita do turismo, e também está construindo a primeira usina nuclear da Turquia.

Antes das apertadas eleições presidenciais da Turquia em maio, Moscovo também permitiu que Ancara adiasse até US$ 4 bilhões de sua conta de importação de gás pela primeira vez este ano, aliviando a pressão sobre as reservas cambiais cada vez menores.

Turquia entre o Ocidente e o Oriente

O Kremlin disse que pretende desenvolver relações com a Turquia “apesar de todas as divergências”.

“A Turquia pode ser orientada para o Ocidente, sabemos que na história da República da Turquia houve períodos de orientação intensa para o Ocidente, houve períodos de orientação menos intensa”, disse Peskov.

“Mas também sabemos que… ninguém quer ver a Turquia na Europa, quero dizer os europeus. E aqui nossos parceiros turcos também não deveriam usar óculos cor-de-rosa.”

A candidatura da Turquia para ingressar na União Europeia está congelada há anos desde o pedido formal de adesão apresentado pela Turquia em Abril de 1987 e o início das negociações de adesão em 2005. Em 2009, Chipre bloqueou seis dos 35 capítulos que a Turquia deve concluir como parte de suas negociações de adesão à UE.

Analistas acreditam que, além da isenção de visto para os turcos, Erdogan deseja acordos comerciais mais estreitos com a UE, mesmo que a adesão continue sendo uma perspectiva distante, ligada ao progresso na democracia e outras questões.

É possível que a União Europeia tenha oferecido à Turquia garantias de uma relação económica mais estreita, sem, no entanto, oferecer a adesão à UE, em troca do voto turco para a adesão da Suécia à NATO.

“A Turquia quer que a União Europeia desempenhe um papel na recuperação económica. ‘Vamos revitalizar as relações Turquia-UE’ é uma forma indireta de dizer isso”, disse Evren Balta, professor de relações internacionais da Universidade Ozyegin.