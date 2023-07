Rússia: Balança comercial começa a diminuir com a queda nas receitas de energia

O superavit em conta corrente da Rússia caiu no segundo trimestre em relação ao pico do ano anterior, refletindo a rápida deterioração da situação comercial que está colocando o rublo sob pressão.

O superavit em conta corrente – aproximadamente a diferença entre exportações e importações – caiu para US$ 5,4 bilhões no último trimestre, de US$ 76,7 bilhões no mesmo período de 2022, segundo dados preliminares do banco central publicados na terça-feira. É o menor superavit desde o terceiro trimestre de 2020.

As receitas em queda das exportações de energia estão reduzindo os recursos que forneceram ao Kremlin uma fonte crítica de moeda forte desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Com a economia sob sanções sem precedentes em resposta à guerra, preços mais baixos do petróleo e fluxos de gás limitados para a Europa, combinado com uma recuperação nas importações, estão a reduzir o superavit inesperado que atingiu um recorde de US$ 233 bilhões em 2022.

O banco central ainda espera um superavit em conta corrente de US$ 47 bilhões este ano e US$ 38 bilhões em 2024. Na terça-feira, disse em comunicado que a deterioração da balança comercial da Rússia foi causada por uma queda nos volumes de exportação, bem como pela queda nos preços, principalmente de exportações de energia.

O saldo da conta corrente ficou negativo em junho devido a fatores sazonais e pagamentos de dividendos por empresas russas em meio a um ambiente de mercado desfavorável, disse o banco.

O Goldman Sachs Group Inc. estimou que o preço mais baixo do petróleo contribuiu com US$ 25 bilhões para a queda do superavit do segundo trimestre em relação ao ano anterior, enquanto o aumento das importações provavelmente o reduziu em uma margem semelhante. Grande parte do restante deveu-se à queda nos volumes e preços de exportação de gás, de acordo com um relatório.

“Acreditamos que os principais impulsionadores da conta corrente continuarão sendo o crescimento da demanda doméstica, aumentando rapidamente devido a um afrouxamento significativo na política fiscal e nos preços do petróleo”, disseram analistas do Goldman, incluindo Clemens Grafe.

A deterioração das finanças externas está mantendo a moeda russa sob pressão e alimentando sua volatilidade.

O rublo perdeu 13% em relação ao dólar no segundo trimestre, o pior desempenho nos mercados emergentes atrás do peso argentino e da lira turca. A volatilidade implícita de um mês, uma medida de turbulência na moeda, é a mais alta do mundo.