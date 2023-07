Mercado de petróleo mostra sinais de força. Brent é negociado perto de 80 USD o baril

Existe um velho provérbio que diz “não há duas sem três”, que significa “o que uma vez se repete é de crer que venha a ocorrer novamente”.

A OPEP + tentou duas vezes reduzir a produção de petróleo este ano para pressionar o preço de referência do petróleo Brent acima de 80 USD o barril e falhou.

A primeira tentativa de empurrar o preço do petróleo Brent foi em 2 de abril. A OPEP+ anunciou um corte surpresa na produção de petróleo de mais de 1 milhão de barris por dia. A Arábia Saudita liderou com uma redução de 500.000 barris por dia. Outros membros, incluindo Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Argélia, seguiram o exemplo, enquanto a Rússia disse que o corte de produção que estava implementando de março a junho continuaria até o final de 2023. Os mercados reagiram rapidamente e o preço de referência do petróleo Brent atingiu um pico de USD 87,33 por barril em 12 de abril e manteve-se acima de USD 80 por barril até 25 de abril.

Após o dia 25 de abril, o preço do petróleo Brent voltou a cair abaixo do nível de 80 USD e oscilou num túnel entre 74-77 USD o barril.

Houve uma segunda tentativa da OPEP+ de aumentar o preço do petróleo em 4 de junho. Diante da relutância dos demais membros do cartel em reduzir sua produção, a Arábia Saudita decidiu jogar sozinha e anunciou em julho um corte unilateral inédito de 10% na produção de petróleo do reino, equivalente a 1 milhão de barris por dia, para elevar os preços.

Desta segunda vez os mercados nem sequer reagiram, o petróleo continuou a oscilar entre 74-77 USD o baril, chegando mesmo a descer a 71.94 USD o baril em 12 de Junho.

No início de julho, a Arábia Saudita tentou pela terceira vez, anunciando que o corte de 1 milhão de barris por dia continuaria em agosto. Nesta terceira vez parece que o provérbio não se repetirá.

O mercado de petróleo dá sinais de força

A estatal Saudi Aramco aumentou os preços de todos os tipos para os EUA, noroeste da Europa e Mediterrâneo, de acordo com uma lista de preços vista pela Bloomberg. Também impulsionou os seus preços de Arab Light para a principal região de demanda da Ásia.

O esforço do reino saudita para sustentar os preços do petróleo está sendo auxiliado pela Rússia, que parece estar a cumprir desta vez a redução de 5000.000 barris por dia que prometeu.

Os contratos futuros em Londres estão a ser negociados hoje perto de US$ 80 o barril, um limite que foi ultrapassado pela última vez no início de maio.

O petróleo permanece marginalmente mais baixo este ano, mas os pesos pesados da OPEP +, Arábia Saudita e Rússia, prometeram cortes na oferta para sustentar os preços. O mercado global deve ficar mais apertado no segundo semestre e os estoques devem diminuir até 2024, de acordo com um relatório da Energy Information Administration.

Esta pressão sobre o preço do petróleo Brent começa também a fazer sentir-se noutros graus de petróleo.

Os comerciantes de petróleo estão a pagar prêmios recordes para comprar o petróleo Johan Sverdrup da Noruega, evidência de que os aumentos de preços e os cortes de produção da Arábia Saudita e da Rússia estão a começar a afetar outros sectores do mercado.

O grau norueguês foi negociado na sexta-feira a cerca de US$ 3,50 o barril a mais do que o Dated Brent, uma referência para transações físicas de petróleo globalmente. Isso é um recorde e se compara a um desconto de US$ 6 até dezembro, de acordo com negociantes envolvidos no mercado.

O grau Johan Sverdrup norueguês, o maior fluxo de petróleo bruto no Mar do Norte, é um tipo de óleo relativamente denso e rico em enxofre – propriedades que normalmente significam que ele é negociado abaixo de Dated. No entanto, a Arábia Saudita aumentou os prêmios que cobra por seus próprios barris – que são semelhantes ao grau norueguês, provocando o aumento dos preços, disseram os negociantes.

Esta semana poderá ser crucial para determinar a orientação do mercado de petróleo. Os investidores estão atentos ao índice de preços ao consumidor dos EUA nesta quarta-feira em busca de pistas sobre o caminho a seguir para o aperto monetário. Os aumentos agressivos das taxas de juros neste ano pesaram sobre as perspetivas de demanda. A AIE divulgará o seu relatório semanal sobre os estoques de petróleo dos EUA ainda na quarta-feira. Os comerciantes também estão atentos aos relatórios mensais na quinta-feira da Agência Internacional de Energia e da OPEP sobre o mercado global de petróleo.

Por José Correia Nunes

Director executivo Portal de Angola