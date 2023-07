EUA dizem que não consideram mais Donald Trump imune em processo de E. Jean Carroll

Donald Trump sofreu uma derrota legal nesta terça-feira quando o governo dos Estados Unidos reverteu sua posição anterior de que o ex-presidente poderia ser imune ao processo de difamação de 10 milhões de dólares da escritora E. Jean Carroll contra ele.

Em uma carta aos advogados de Trump e Carroll, o Departamento de Justiça dos EUA disse que não acredita mais que Trump agiu dentro do escopo de seu cargo como presidente em junho de 2019, quando negou ter estuprado Carroll no camarim de uma loja de departamentos de Manhattan em meados da década de 1990.

O Departamento de Justiça, no final do governo de Trump, chegou a uma conclusão oposta, que o governo Biden também adotou, para a surpresa de alguns observadores.

A mudança de opinião significa que a pasta não tentará se substituir como réu, o que efetivamente encerraria o caso de Carroll, porque o governo não pode ser processado por difamação.

“As evidências do estado de espírito do sr. Trump, algumas das quais vieram à tona somente depois que o departamento tomou uma decisão de certificação pela última vez, não estabelecem que ele fez as declarações em questão com um propósito ‘mais do que insignificante’ para servir o governo dos Estados Unidos”, disse o departamento.

Os advogados e representantes de Trump não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A advogada de Carroll, Roberta Kaplan, disse que a mudança remove um possível impedimento para o julgamento agendado para 15 de janeiro de 2024 no tribunal federal de Manhattan.

“Sempre acreditamos que Donald Trump fez suas declarações difamatórias sobre nossa cliente em junho de 2019 por animosidade pessoal, má-vontade e despeito, e não como presidente”, disse Kaplan.

Carroll, de 79 anos, processou Trump, de 77, depois que ele respondeu à acusação de estupro dela dizendo que não conhecia a ex-colunista da revista Elle, que ela não era seu “tipo” e que ela mentiu para aumentar as vendas de seu livro de memórias.

Por Jonathan Stempel em Nova York