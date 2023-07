Costa do Marfim: garantia de crédito parcial de 400 milhões de euros do BAD para mobilizar empréstimos sustentáveis

O Conselho de Administração do Banco Africano de Desenvolvimento (www.AfDB.org) deu luz verde, na quarta-feira, 12 de julho de 2023, em Abidjan, à concessão de uma garantia de crédito parcial de 400 milhões de euros à Costa do Marfim para a ajudar a mobilizar recursos no mercado financeiro internacional para projetos estratégicos ambientais, sociais e de governação (ESG).

Esta garantia de crédito parcial permitirá à Costa do Marfim obter financiamento a longo prazo junto dos bancos comerciais, em conformidade com o seu Documento-Quadro ESG, publicado em 2021 e seguindo as melhores práticas internacionais. O Documento-Quadro ESG da Costa do Marfim define os compromissos do governo em termos de desenvolvimento ambiental e social e reforça a governação associada, nomeadamente em termos de seleção de projetos, gestão de fundos, avaliação e acompanhamento. Os projetos elegíveis para financiamento ESG com base neste documento-quadro enquadram-se nas seguintes categorias: agricultura e agroindústria sustentável, água e saneamento, energias renováveis, saúde, acesso a habitação a preços acessíveis, educação e formação profissional, inclusão financeira, empreendedorismo e criação de emprego para jovens e mulheres nas zonas rurais, etc.

A utilização de empréstimos ESG insere-se igualmente na estratégia de gestão da dívida a médio prazo da Costa do Marfim, que visa inovar e diversificar as suas fontes de financiamento para projetos estratégicos com um elevado impacto social e ambiental.

“A concessão pelo Banco Africano de Desenvolvimento de uma garantia de crédito parcial apoiada por um financiamento com o rótulo ESG é um marco fundamental na nossa estratégia de financiamento, para a qual os instrumentos ESG se tornaram uma componente essencial, afirmou o Ministro da Economia e das Finanças da Costa do Marfim, Adama Coulibaly, acrescentando: “Este apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, um parceiro de longa data no desenvolvimento do nosso país, teve um verdadeiro efeito catalisador e permite-nos agora mobilizar financiamentos a longo prazo a um custo atrativo, em conformidade com os objetivos da nossa estratégia de gestão da dívida a médio prazo”.

“Congratulamo-nos com a aprovação deste projeto, que permitirá à Costa do Marfim implementar projetos ecológicos e sociais, diversificando simultaneamente as suas fontes de financiamento através da mobilização de empréstimos sustentáveis”, afirmou Joseph Ribeiro, Diretor-Geral Adjunto do Banco Africano de Desenvolvimento para a região da África Ocidental. “Os fundos angariados irão reforçar a implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento da Costa do Marfim 2021-2025, que é fortemente apoiado pelo Grupo Banco Africano de Desenvolvimento”, salientou.

O Plano Nacional de Desenvolvimento 2021-2025 tem por objetivo prosseguir a transformação estrutural da economia da Costa do Marfim, assegurando simultaneamente um crescimento inclusivo e sustentável. Contém fortes ambições sociais e ambientais, definidas numa série de projetos de investimento e programas prioritários.

“Esta operação demonstra a pertinência do nosso instrumento de garantia parcial de crédito, que não só catalisa a participação dos bancos comerciais, mas também otimiza as condições de financiamento da Costa do Marfim com uma extensão significativa do prazo de vencimento e uma taxa de juro competitiva, numa altura em que o acesso aos mercados financeiros internacionais se revela difícil para muitos países africanos”, sublinhou Ahmed Attout, Diretor Interino do Departamento de Desenvolvimento do Setor Financeiro do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento.