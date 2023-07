China supera rivais e lança com sucesso primeiro foguete de metano líquido

Uma empresa privada chinesa lançou em órbita nesta quarta-feira o primeiro foguete de metano-líquido de oxigênio do mundo, superando rivais dos Estados Unidos no envio do que pode se tornar a próxima geração de veículos lançadores ao espaço.

O foguete transportador Zhuque-2 decolou às 9h (01h00 GMT) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, e completou o seu voo de acordo com o planejado, informou a media estatal.

Foi a segunda tentativa da LandSpace, com sede em Pequim, uma das primeiras empresas no setor de lançamento comercial da China, de lançar o Zhuque-2. Uma primeira tentativa em dezembro falhou.

O lançamento de quarta-feira colocou a China à frente de rivais dos EUA, incluindo a SpaceX de Elon Musk e a Blue Origin de Jeff Bezos, na corrida para lançar veículos movidos a metano, que é considerado menos poluente, mais seguro, mais barato e um propulsor adequado num foguete reutilizável.

A LandSpace também se tornou a segunda empresa privada chinesa a lançar um foguete de propulsão líquida.

Em abril, a Beijing Tianbing Technology lançou com sucesso um foguete de querosene-oxigênio, dando mais um passo no desenvolvimento de foguetes que podem ser reabastecidos e reutilizados.

As empresas espaciais comerciais chinesas correram para o setor desde 2014, quando o governo permitiu o investimento privado no setor. LandSpace foi um dos primeiros e mais bem financiados dos participantes.