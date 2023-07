Montagem das quatro turbinas do Luachimo concluída

A montagem das quatro turbinas da barragem hidroelétrica do Luachimo, província da Lunda Norte, com capacidade para produzir 34 megawatts de energia, está concluída, soube hoje, segunda-feira, à ANGOP.

Segundo apurou à ANGOP, durante a visita de constatação da governadora local, Deolinda Vilarinho, a referida empreitada, duas turbinas já produzem 17 megawatts de energia, fornecendo o produto à cidade do Dundo, enquanto as outras duas com a mesma capacidade estão em fase de ensaio.

Durante a visita, Deolinda Vilarinho foi informada de que a entrada em funcionamento pleno do maior projecto energético do Leste de Angola, está previsto para Agosto próximo ou princípio de Setembro.

Os empreiteiros explicaram que os cortes constantes de energia eléctrica que se regista na cidade do Dundo, tem a ver com os ensaios que estão a ser realizados nas máquinas.

Na ocasião, a governadora da Lunda Norte recomendou rigor no cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão da empreitada, tendo em conta a sua importância na atração de investimentos privados, sobretudo no sector industrial.

Assegurou que com a conclusão do projecto, a província da Lunda Norte terá estabilidade no fornecimento de energia elétrica e reduzirá em grande medida os custos com os combustíveis.

Em termos globais, a empreitada orçada em 212 milhões , 310 mil e 22 dólares norte-americanos , vai beneficiar cerca de 10.600 famílias.

Além da cidade do Dundo, depois concluídas as obras, a Hidroeléctrica do Luachimo vai também fornecer energia eléctrica aos municípios do Cambulo e Lucapa, incluindo as localidades de Fucauma, Cassanguidi, Luxilo e Calonda.

O projecto

As obras compreendem a reabilitação dos equipamentos mecânicos, execução de um novo circuito hidráulico dimensionado para 240 metros cúbicos de água por segundo, constituído por tomada de água, canal de adução, câmara de carga e canal de restituição.

Foi também construída uma nova subestação de 60 quilovolts e remodelada a estrada de acesso à barragem, incluindo a passagem para a central.

A nova infra-estrutura da central tem 35 metros de altura, o equivalente a um prédio de onze andares, numa área de 50 metros de extensão e 30 outros de secção transversal.

O edifício da antiga central foi reabilitado para futuramente servir às instituições de ensino técnico e pode vir a ser o primeiro Museu do sector de Energia em Angola.

A empreitada inclui a recuperação da linha de transporte de alta tensão de 85 quilómetros até à vila mineira do N´zagi, município do Cambulo, com um valor adicional avaliado em 40 milhões de dólares norte-americanos.

A última etapa do projecto prevê o alargamento da mesma rede de distribuição até à sede do Lucapa, incluindo a localidade de Calonda.

A linha transporte vai também passar pelas localidades de Fucauma e Cassanguidi, tendo em consideração à existência de actividades económicas, sobretudo no sector da extracção mineira. HD