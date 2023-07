Os líderes europeus não parecem entender que transportar a infraestrutura da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em direção às fronteiras da Rússia é um erro, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira.

Peskov, falando durante a abertura de uma cúpula da Otan em Vilnius, disse em uma coletiva de imprensa que o avanço da aliança militar ocidental na Europa Central e Oriental levou à atual crise em torno da Ucrânia em primeiro lugar.