Ex-ministro das Finanças de Moçambique vai ser extraditado para os Estados Unidos por escândalo de ‘títulos de atum’ de $ 2 bilhões

A África do Sul entregará esta semana o ex-ministro das Finanças de Moçambique aos Estados Unidos, onde será julgado pelo escândalo dos “títulos de atum” de US$ 2 bilhões, também conhecido como “dividas ocultas” reacendendo um dos maiores casos de corrupção da África. Anunciou o Financial Times.

Manuel Chang perdeu uma batalha contra a extradição dos EUA em maio, quase cinco anos depois de ter sido preso em Joanesburgo por acusações de fraude dos EUA relacionadas ao saque de centenas de milhões de dólares de empréstimos que ele aprovou para emissão em 2013.

Os empréstimos para projetos marítimos, que incluíam uma frota estatal de pesca de atum, devastaram a economia de Moçambique e levaram diretamente o país da África Austral ao incumprimento da sua dívida soberana, em meio a alegações de suborno, ocultação e desvio de cerca de US$ 500 milhões.

As consequências levaram a uma multa de $ 475 milhões para o Credit Suisse, o banco que liderou o empréstimo, e a um litígio em andamento em Londres, no qual o Estado moçambicano tentou cancelar as dívidas, mas também se recusou a detalhar o que o presidente Filipe Nyusi sabia dos empréstimos como Ministro da Defesa na época.

A entrega de Chang aos EUA, que abre caminho para o mais importante julgamento estrangeiro da longa saga, pode constranger a Frelimo, partido do Presidente Nyusi, que tentou, sem sucesso, a sua extradição para Moçambique .

“Estamos extraditando-o para os EUA. Foi detido na África do Sul e será entregue esta semana”, disse a polícia sul-africana, depois de o tribunal superior do país ter rejeitado o recurso de Moçambique contra a extradição de Chang.

Um jato Gulfstream registado no Departamento de Justiça dos EUA pousou num aeroporto privado perto de Joanesburgo no domingo, de acordo com sites de rastreamento de voos. “O facto de Chang estar a ser extraditado para a América envia uma forte mensagem às elites que têm prejudicado o desenvolvimento de Moçambique”, disse Adriano Nuvunga, presidente do Fórum de Monitoria do Orçamento, um órgão fiscalizador do orçamento que lutou contra a candidatura moçambicana para travar a extradição. “Esperamos que Chang fale, nos diga quem deu as ordens e onde estão os fundos que faltam. Quase meio bilhão de dólares está desaparecido”, acrescentou.

Chang sempre negou irregularidades e seus advogados americanos disseram que tentarão arquivar o caso em Nova York porque demorou muito para chegar a julgamento.

Em 2019, um julgamento anterior nos Estados Unidos sobre o escândalo terminou com a absolvição das acusações de fraude e lavagem de dinheiro de um vendedor de barcos adquiridos por meio dos empréstimos. Três ex-banqueiros do Credit Suisse já haviam se declarado culpados por arranjar compensações na emissão da dívida. Depois de 2016, quando o título do atum entrou em colapso, a fraude custou ao país US$ 11 bilhões ou o equivalente a todo o seu produto interno bruto naquele ano, estimaram o Centro de Integridade Pública de Moçambique e o Instituto Norueguês Chr Michelsen.