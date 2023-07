China anuncia mais medidas económicas para relançar a economia e evitar a deflação, enquanto os EUA e a Europa se debatem com a inflação

A China anunciou que mais medidas de apoio económico são iminentes depois que as autoridades deram um pequeno passo para apoiar o mercado imobiliário em dificuldades, estendendo o alívio de empréstimos para os promotores imobiliários.

Os principais jornais financeiros estatais publicaram relatórios na terça-feira sinalizando a provável adoção de mais políticas de apoio à propriedade, juntamente com medidas para aumentar a confiança nos negócios.

Anteriormente, os reguladores financeiros aumentaram a pressão sobre os bancos para facilitar os termos para as empresas imobiliárias, incentivando negociações para conceder empréstimos pendentes. O Banco Popular da China e a Administração Reguladora Financeira Nacional disseram em comunicado conjunto na segunda-feira que o objetivo é garantir a entrega de casas em construção.

A crise imobiliária da China está sufocando a recuperação da segunda maior economia do mundo, alimentando expectativas de que o governo tome mais medidas para reanimar a demanda . As vendas de casas voltaram a cair em junho, após uma breve recuperação no início deste ano, aumentando a pressão sobre as empresas endividadas.

Para relançar o mercado, há muito se espera que os reguladores apresentem políticas mais favoráveis. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a China está considerando um novo pacote de medidas.

Além do sector imobiliário, outros sectores da economia também estão a mostrar sinais de fraqueza. Os gastos do consumidor estão lentos, as exportações estão diminuindo e a dívida do governo local está subindo. Dados divulgados na segunda-feira mostraram que a taxa de inflação ao consumidor do país ficou estável em junho, enquanto os preços de fábrica caíram ainda mais, aprofundando as preocupações com a deflação e acrescentando evidências de que a recuperação está enfraquecendo.

Enquanto a China tenta reativar a atividade económica e evitar a deflação, os Estados Unidos e a Europa lutam contra a inflação persistente por meio do aumento das taxas de juros. O Fed dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e o Banco Central do Reino Unido já anunciaram que estão preparados para aumentar ainda mais as taxas de juros. O impacto que isso poderá ter na economia mundial depende do sucesso das medidas tomadas nos dois grandes blocos da economia mundial.

Se tiverem êxito, um abrandamento da atividade económica nos Estados Unidos e na Europa para conter a inflação poderá ser compensado a nível global por um relançamento da atividade económica na China.

O problema é que os dois blocos estão com dificuldades em atingir os seus objetivos de política económica. Nos Estados Unidos e na Europa, a inflação é pressionada pelo aumento dos salários e os custos da transição climática. Na China a margem de manobra das autoridades económicas é limitada pelo peso da dívida privada e comercial de vários sectores da economia.

José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola