Angola e Rússia avaliam cooperação

A busca de mecanismos para o incremento das relações bilaterais nos domínios cultural, económico e humanitário dominou as discussões, esta segunda-feira, em Luanda, entre autoridades angolanas e russas.

Estas discussões tiveram lugar durante uma audiência concedida pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, ao embaixador da Federação Russa no país,Vladimir Tararov.

O encontro serviu para as autoridades abordarem aspectos relacionados com a Cimeira Rússia-Africa, agendada para Julho, em São Petersburgo, com participação de Chefes de Estado.

O evento será precedido de um fórum Económico Humanitário para facilitar o intercâmbio entre os empresários em vários níveis.

O diplomata avançou que o Fórum Económico e Humanitário Rússia-África, que decorrerá no âmbito da segunda Cimeira Rússia-África, é um evento único nas relações com os países do continente africano.

Referiu que o Fórum visa diversificar as formas e áreas da cooperação russo-africana, bem como definir o seu desenvolvimento a longo prazo.

“Tradicionalmente, as discussões abertas do programa de negócios do evento abordarão os temas mais relevantes da agenda russo-africana. Dada a ampla gama de áreas que cobrem a cooperação russo-africana que vão, além da economia, foi decidido complementar o Fórum de 2023 com uma componente humanitária significativa”, sublinhou.

Vladimir Tararov avançou que como parte do evento será organizada uma exposição em grande escala, bem como um espaço para reuniões de negócios.

Na ocasião, o diplomata disse que Angola pode aproveitar o evento para alavancar a economia nos sectores dos mineiras e agrícolas.

Em relação à cooperação, disse ainda que “estamos a preparar uma fábrica de fertilizantes para ajudar na agricultora angolana”.

O diplomata russo em Angola falou também do périplo que efectuou às províncias da Huíla e Benguela, Namibe , Huambo, bem como deu a conhecer que a Rússia tem uma empresa que já começou a fornecer sementes das regiões parecidas com Angola.

No domínio da educação, o diplomata frisou que o governo russo pretende construir escolas para dar formação profissional aos jovens de forma a diminuir o desemprego e a pobreza.

Angola e a Confederação Russa têm manifestado interesse em reforçar a cooperação, com destaque para a diversificação da parceria estratégica nos domínios político-diplomático, defesa e segurança, tecnológico e económico-empresarial.

Ainda nesta segunda-feira, a Vice-Presidente concedeu audiência ao embaixador da Hungria, Zoltes Mares, com quem passou em revista assuntos sobre a cooperação bilateral.

As relações de cooperação entre a República de Angola e a República da Hungria foram estabelecidas em 1997 por via da assinatura do Acordo de Cooperação Económica e Técnico-Científica. De 1977 a 1981 foram assinados vários acordos nos domínios da Agricultura, da Cultura, do Comércio e da Saúde.

Entre os dois países foram assinados acordos de intercâmbio entre o Instituto de Relações Internacionais de Angola e o Instituto de Relações Internacionais e Comércio da Hungria, em 2018.

Foi ainda assinado um Memorando de Entendimento entre os ministérios da Agricultura e Florestas da República de Angola e da Agricultura da Hungria sobre cooperação neste domínio.

Também no quadro da cooperação, foi ainda assinado um acordo de supressão de vistos nos passaportes diplomáticos e de serviços em 2019 e o Acordo de Cooperação Económica e Técnico-científica assinado em Budapeste, em 2018.

Os dois países têm ainda um programa de Intercâmbio Educacional entre o Ministério do Ensino Superior de Angola e das Capacidades Humanas da Hungria. FMA/SC/ADR