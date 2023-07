MGA está em crescente desenvolvimento – CEMG-FAA

A Marinha de Guerra Angolana (MGA) está em crescente desenvolvimento e dotada de profissionais experientes e capazes de encetar um combate rigoroso à pirataria marítima, declarou, este domingo, o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas (FAA), general de aviação Altino dos Santos.

Em mensagem dirigida aos efectivos deste ramo das FAA, por ocasião do seu 47º aniversário, a assinalar-se na segunda-feira (10), o responsável militar ressaltou que a permanente prontidão operacional da MGA “transmite a plena confiança de que a nossa soberania nacional através do mar jamais será posta em causa”.

O Chefe do Estado-Maior General das FAA enfatizou que os desafios do presente e do futuro são exigentes para os quadros deste órgão castrense.

Lembrou que a trajectória da MGA foi marcada por várias fases estruturais e organizativas que têm permitido o adestramento permanente dos seus efectivos e o progressivo reequipamento e modernização das unidades do ramo com meios técnicos modernos.

Adiantou que a modernização dos meios técnicos da MGA tem garantido uma maior capacidade “no cumprimento com êxito da nobre missão de assegurar firmemente a defesa dos superiores interesses da Nação através das águas nacionais”.

Na mensagem, a que ANGOP teve acesso, o CEMG-FAA fez votos de que “os bravos marinheiros continuem a defender com bravura o mar territorial e a zona económica exclusiva com a mesma mestria, coragem e determinação de sempre (…)”.

A Marinha de Guerra Angolana (MGA), criada a 10 de Julho de 1976, é o ramo naval das FAA que tem a missão de proteger as águas marítimas e fluviais do território nacional e outros objectivos estratégicos do país. AFL/DC