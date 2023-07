UE e Nova Zelândia assinam acordo ambicioso de livre comércio

A União Europeia e a Nova Zelândia assinaram hoje um acordo de livre comércio (FTA), que trará ganhos significativos para os dois parceiros. O acordo cortará cerca de € 140 milhões por ano em impostos para empresas da UE desde o primeiro ano de aplicação. Como resultado, espera-se que o comércio bilateral cresça até 30% numa década, graças a este acordo, com as exportações anuais da UE crescendo potencialmente até € 4,5 bilhões. O investimento da UE na Nova Zelândia tem um potencial de crescimento de 80%. Este acordo histórico também inclui compromissos de sustentabilidade sem precedentes, incluindo o respeito ao Acordo Climático de Paris e os direitos de trabalho básicos.

Os acordos comerciais fazem parte da abordagem comercial aberta da UE – ou “parceria” –, que é um dos três objetivos da Estratégia de Segurança Económica Europeia apresentada no mês passado. Este acordo com a Nova Zelândia também demonstra como a UE está a intensificar o envolvimento com esta região do mundo em expansão, de acordo com a sua Estratégia Indo-Pacífico.

Ursula von der Leyen , presidente da Comissão Europeia, disse: “A Nova Zelândia é um parceiro fundamental para nós na região do Indo-Pacífico, e este acordo de livre comércio nos aproximará ainda mais. Com a assinatura de hoje, demos um passo importante para tornar o acordo uma realidade. Este acordo moderno de livre comércio traz grandes oportunidades para as nossas empresas, nossos agricultores e nossos consumidores, de ambos os lados. Com compromissos sociais e climáticos sem precedentes, impulsiona um crescimento justo e verde, reforçando a segurança econômica da Europa”.

Novas oportunidades de exportação para empresas grandes e pequenas

O FTA UE-Nova Zelândia proporcionará novas oportunidades para as empresas ao:

• eliminação de todas as tarifas sobre as exportações entre os dois parceiros;

• abertura do mercado de serviços em setores-chave, como serviços financeiros, telecomunicações, transporte marítimo e serviços de entrega;

• garantia de tratamento não discriminatório aos investidores da UE na Nova Zelândia e vice-versa;

• melhorar o acesso das empresas dos dois parceiros aos contratos públicos para bens, serviços, obras e concessões de obras;

• facilitar fluxos de dados, regras previsíveis e transparentes para o comércio digital e ambiente online seguro para os consumidores;

• prevenir requisitos injustificados de localização de dados e manter altos padrões de proteção de dados pessoais;

• ajudando as pequenas empresas a exportar mais por meio de um capítulo dedicado às pequenas e médias empresas;

• reduzir significativamente os requisitos e procedimentos de conformidade para permitir um fluxo mais rápido de mercadorias;

• compromissos significativos da Nova Zelândia para proteger e fazer cumprir os direitos de propriedade intelectual, alinhados com os padrões da UE.

Compromissos de sustentabilidade ambiciosos num acordo de livre comércio

O Acordo UE-Nova Zelândia é o primeiro a integrar a nova abordagem da UE ao comércio e ao desenvolvimento sustentável anunciada na Comunicação “O poder das parcerias comerciais: juntos para um crescimento económico verde e justo” , adotada em junho de 2022.

Ambos os lados concordaram com compromissos ambiciosos abrangendo uma ampla gama de questões com base na cooperação e na aplicação reforçada. Pela primeira vez num acordo de livre comércio da UE, o acordo tem um capítulo dedicado aos sistemas alimentares sustentáveis, um artigo dedicado ao comércio e à igualdade de gênero e uma disposição específica sobre a reforma dos subsídios ao comércio e aos combustíveis fósseis. O acordo também liberaliza bens e serviços ambientais na entrada em vigor.

Próximos passos

O texto será agora transmitido ao Parlamento Europeu para aprovação. Após a aprovação do Parlamento, o Conselho pode adotar a Decisão sobre a conclusão e, uma vez que a Nova Zelândia notifique que também concluiu o seu procedimento de ratificação, o acordo pode entrar em vigor.