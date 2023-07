Portugal: Escritora angolana vence Prémio Literário Guerra Junqueiro

O Prémio Literário Guerra Junqueiro, categoria Lusofonia Angola 2022, premiou, sexta-feira, em Portugal, a obra da escritora angolana Ana Paula Tavares.

A outorga do Prémio realizou-se na terra natal do ícone da literatura portuguesa Guerra Junqueiro, Freixo de Espada à Cinta, Portugal, no âmbito das comemorações da evocação do centenário da sua morte.

O acto decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Freixo e foi presidido pelo Presidente da Câmara, Nuno Ferreira, na presença da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional de Portugal, Isabel Ferreira, do ministro da Cultura, Turismo e Produção Artesanal da Guiné Equatorial, Prudêncio Dotey Sobole, dos embaixadores da Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, representantes diplomáticos de Moçambique, Timor Leste e Angola.

O Prémio Guerra Junqueiro laureou, em 2020, o escritor Lopito Feijó, e em 2021 o escritor João Tala.

A curadora do Prémio Literário Guerra Junqueiro, Avelina Ferraz, frisou que a premiação visa promover a língua comum e servir como veículo de instrução para a cidadania e cultura dos países de expressão portuguesa.

Nascida na Huíla, sul de Angola, poeta e historiadora. Ana Paula Tavares tem poesia dispersa em jornais e revistas em Angola, Brasil, Portugal, Alemanha, Suécia, e Canadá. Em 1999, publicou vários estudos sobre história de Angola na Revista “Fontes & Estudos” de Luanda.

Pulicações

1985 – Ritos de Passagem (Luanda, União dos Escritores Angolanos),

2000 – O Lago da Lua (Lisboa, Ed. Caminho)

2001 – Dizes-me Coisas Amargas Como os Frutos (Lisboa, Ed. Caminho)

2003 – Ex-Votos (Lisboa, Ed. Caminho).

Obra em prosa

1998 – O Sangue da Buganvília (Praia, Centro Cultural Português) EJM/VM