D´Agosto “bisa“ ouro no nacional de natação

O 1.º de Agosto conquistou duas medalhas de ouro, esta sexta-feira, na 2ª jornada do Campeonato Nacional absoluto de natação, nos 800 e 1500 metros livres, em prova que decorre na piscina do Alvalade, em Luanda.

Nos 800m livres, a proeza coube ao fundista Yano Elias, que cronometrou o tempo de 9:45.26, numa competição que contou com oito concorrentes.

Trata-se da segunda medalha de ouro deste atleta no evento, depois de se sagrar igualmente campeão no 1500m livre, com o tempo de 19:05.12, na estreia, quinta-feira.

Yano Elias tem vindo a despontar em provas de fundo em piscina pura e também em águas abertas, onde venceu nos 4km na preparação para o Campeonato Africano da zona IV, disputado este ano, no país.

Esta noite, Yano superou os dois atletas do Clube Náutico da Ilha de Luanda, nomeadamente David Padre, que assegurou a medalha de prata com o tempo de 9:47.59 e Guilherme Sousa, medalha de bronze, com a marca de 10:40.53.

Já o feito dos 1500m livres do clube militar aconteceu por via da Aleksandra Zhukov, que conquistou o ouro por regra da prova, beneficiando do facto de a vencedora da prova, Maria Parimbelli, com o tempo de 21:18.73, ser estrangeira( italiana) ao serviço do CNIL.

A medalha de prata desta partida ficou com Nelma Janota, do Onda Sport Clube (OSC), com o tempo de 24:18.95, enquanto a sua companheira Alpha Alberto arrebatou o bronze, com 25:05.87.

David Padre foi único que bateu recorde nesta ronda (9:47.59), melhorando o seu próprio registo de 9:48.56, estabelecido este ano.

A prova prossegue este sábado com dupla ronda.JAD/MC