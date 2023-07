Campeão nacional inicia nova temporada

A equipa de futebol do Petro de Luanda começou hoje (quinta-feira), na capital do país, a nova temporada desportiva (2023/24), com os habituais exames médicos.

Os campeões nacionais, que na temporada anterior venceram as três competições internas (Supertaça, Campeonato e Taça de Angola), vão manter a estrutura base da equipa, liderada pelo técnico português Alexandre Santos.

Os trabalhos de campo acontecem em Portugal, onde o conjunto “petrolífero” viaja na próxima semana.

Para a presente temporada, os “tricolores” já oficializaram as entradas dos médios Aisson (ex-Wiliete de Benguela), Tchutchu (ex – Desportivo da Huila) e o extremo Apado (Wiliet).

Também, o regresso do guarda-redes Nathan, que nas duas últimas temporadas, esteve na Académica do Lobito.

De saída, estão o guarda-redes Beny, para o Desportivo da Huila, o lateral direito Karanga, também a mesma equipa, e Cabibi para o Wiliete.

O português Alex Soares e o brasileiro Gleison não viram os seus contratos a serem renovados.

O Petro vai disputar, além do Campeonato Nacional (Girabola), a Supertaça, a Taça de Angola, Liga dos Clubes Campeões de África e Super Taça Africana. WR/VAB