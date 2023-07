Cazenga tem mais de 600 cartões de subvenção por levantar

Seiscentos e 73 cartões subvencionados de combustível para os taxistas estão por levantar no município do Cazenga, em Luanda, informou esta quarta-feira, o director local dos Transportes, Tráfego e Mobilidade, Agostinho Luís.

Segundo o responsável, para inverter o actual quadro, a referida direcção iniciou hoje uma campanha de entrega dos cartões nas paragens de táxis organizados, vulgo ” placas”, cujo registo na municipalidade é de aproximadamente 90 pontos.

Adiantou que, nestes pontos, com as listas de localização feito na fase do licenciamento, está a ser possível fazer a entrega dos cartões aos legítimos proprietários.

Para Agostinho Luís, a campanha tém como objectivo ir ao encontro dos proprietários nas placas dos seis (6) Distritos Urbanos, com a lista de matrículas para se ter um contacto directo e fazer chegar os cartões, sem data específica para o seu término.

Frisou terem sido recebidos, a nível da municipalidade, 980 cartões de subvenção de combustível, dos quais 307 já foram entregues aos proprietários de táxis colectivos, vulgos “Azuis e Branco”.

Nesta altura, prosseguiu, regista-se fraca adesão para o licenciamento de táxi e mototáxi, daí o apelo para se fazerem presente no Centro de Formação Profissional do Cazenga, onde continua a terceira fase do processo.

Já foram emitidas 900 licenças para actividade de mototaxi e duas (2) mil licenças para táxis colectivos, ” Azuis e Branco.

O mototaxista, Manuel Kimbuili, e o taxista, Feliciano Sebastião, ambos da placa do Asa Branca, que hoje receberam os seus cartões, consideram gratificante a subvenção do combustível e daqui em diante já não vão alterar o preço da corrida.

Apelaram aos demais colegas para procederem o licenciamento dos meios que os permite ter o cartão de subvenção e exercer a actividade de táxi e mototáxi sem constrangimentos. PLA/SEC/AC