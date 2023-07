Angolano desponta no mundial de vela

O velejador angolano Lourenço Simão despontou hoje (quarta-feira), no Campeonato do Mundo de vela em ILCA6, ao terminar a quarta regata na sexta posição, no mar da Dziwnów, na Polónia.

O atleta conseguiu dominar o forte vento que se regista naquela zona polaca e as ondulações, superando o 13° lugar conseguido na terceira regata.

Na classificação geral, o angolano ocupa agora o 11° posto, com 31 pontos. Nesta classe, a prova é liderada pelo croata Alec Cvinar, com 4 pontos, o inglês Oliver Allen-Wilcox é o segundo com 6pts.

O velejador da Nova Zelândia George Lane assegura o terceiro lugar, com 8pts. Esta é a primeira prova que o país participa com esta designação, aplicada desde 2020.

Angola já esteve presente em vários mundiais desta classe, na altura com o nome de Laser, sendo a última em 2015 (Malásia).

Participam no evento 16 concorrentes, representantes de 14 países, designadamente Angola, Austrália, Bélgica, Brasil, Croácia, República Checa, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, Nova Zelândia, Suíça, Suécia e Montenegro.

Em juniores, a competição contará com 260 velejadores de 43 países e 99 atletas do sexo femininos de 34 nações. JAD/VAB