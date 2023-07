Polícia trava saída de combustível para a RDC

A 4ª Unidade da Polícia de Guarda Fronteiras (PGFA) impediu, no município de Maquela do Zombo, província do Uíge, a saída ilegal de quatro mil e 30 litros de gasolina e petróleo iluminante, que tinham como destino a República Democrática do Congo (RDC).

Apreendidos numa operação de aproximadamente 30 dias, do total de combustível, 2.920 litros são de gasolina e mil 110 de petróleo iluminante, cujos proprietários encontram-se foragidos.

Em declarações à imprensa, nesta terça-feira, o porta-voz da Polícia Nacional no Uíge, Superintendente-chefe Freitas Zama, explicou que os contrabandistas utilizam viaturas, motos de duas e três rodas e bidões de 20 e 30 litros.

O responsável informou que um cidadão nacional de 43 anos, proprietário de um veículo automóvel de marca Toyota Corolla, foi detido em flagrante delito.

Deu a conhecer que, no mesmo período, a PGF apreendeu 25 quilogramas de estupefaciente (liamba), cujo proprietário encontra-se foragido.

Salientou que o produto apreendido foi entregue à Administração Geral Tributária (AGT) local. JAR