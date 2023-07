“Temos uma barra amarela que diz cloridrato de cocaína”: encontrada droga na Casa Branca

Esta não é a primeira vez que drogas ilegais entram na residência oficial do presidente dos EUA

Um teste preliminar indicou que a substância branca encontrada na biblioteca da Casa Branca no domingo era cocaína. As autoridades enviaram a amostra para um laboratório para mais testes e estão a investigar como entrou na residência oficial.

A presença da substância foi clarificada quando um bombeiro da equipa de materiais perigosos do departamento de Washington DC comunicou por rádio os resultados do teste: “Temos uma barra amarela que diz cloridrato de cocaína”, informou o Washington Post.

O porta-voz dos Serviços Secretos, Anthony Guglielmi, disse ao mesmo jornal que a descoberta levou a um alerta de segurança elevado e a uma breve evacuação da mansão executiva.

Joe Biden estava em Camp David quando tudo isto aconteceu. O presidente e a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, regressaram do retiro presidencial em Maryland esta terça-feira.

Esta não é a primeira vez que drogas ilegais entram na Casa Branca. O rapper Snoop Dogg disse ter fumado erva numa casa de banho em 2013 e Willie Nelson confessou ter fumado “um charro” no telhado da Casa Branca durante a presidência de Jimmy Carter.

O ator britânico Erkan Mustafa disse que fumou marijuana e consumiu uma linha de cocaína numa visita à Casa Branca durante a campanha antidrogas “Just Say No” da primeira-dama Nancy Reagan. Grace Slick, cantora dos Jefferson Airplane, afirmou em 2011 ter tentado e não ter conseguido colocar LSD no chá do presidente Richard Nixon em 1970.