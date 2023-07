Política de admissões de Harvard é contestada após decisão da Suprema Corte dos EUA contra ações afirmativas

A Harvard College foi alvo de uma contestação nesta segunda-feira alegando que sua política para admissão na graduação de preferência a candidatos com laços familiares na escola de elite beneficia esmagadoramente estudantes brancos, dias após a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar programas de admissão universitária com critérios raciais.

Três grupos de direitos civis apresentaram uma queixa ao Departamento de Educação dos Estados Unidos, argumentando que as preferências de Harvard por candidatos da chamada categoria “legado” violam uma lei federal que proíbe a discriminação racial em programas que recebem fundos federais, como ocorre em praticamente todas as faculdades e universidades dos Estados Unidos.

Na semana passada, a Suprema Corte considerou inconstitucionais as políticas afirmativas adotadas pela Universidade de Harvard e pela Universidade da Carolina do Norte para garantir mais admissões de estudantes não-brancos. A decisão constituiu um grande golpe nas iniciativas para ampliar a diversidade nas escolas e deve criar novos desafios para as políticas de admissão.

Harvard College é a escola de graduação da Universidade de Harvard.

Na contestação desta segunda-feira, os grupos destacaram que a decisão da Suprema Corte tornou ainda mais imperativa a eliminação de políticas que desfavorecem candidatos não-brancos.

O Harvard College não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os grupos são representados pela Lawyers for Civil Rights, organização sem fins lucrativos com sede em Boston que se descreve em seu site como uma entidade que trabalha com “comunidades de cor e imigrantes para combater a discriminação”.

O diretor executivo do grupo, Ivan Espinoza-Madrigal, apontou que a Suprema Corte deixou claro na semana passada que quaisquer políticas que desfavoreçam os grupos raciais são ilegais ao observar que “eliminar a discriminação racial significa eliminá-la totalmente”.

“O sobrenome de sua família e o tamanho de sua conta bancária não são uma medida de mérito e não devem influenciar o processo de admissão”, disse ele em comunicado.

Por Daniel Wiessner em Albany, Nova York