Google multada em 2 milhões de euros em França

Em inspeções realizadas em 2021, as autoridades francesas constaram falta de transparência para com os consumidores.

A Google foi multada em 2 milhões de euros em França, devido à falta de transparência para com os consumidores sobre as comparações das ofertas turísticas do motor de busca, bem como na sua loja online de aplicações Google Play.

Em inspeções realizadas em 2021, a Direção-Geral francesa de Concorrência, Defesa do Consumidor e Controlo da Fraude constatou que o motor de busca da Google “não forneceu informação sobre os critérios utilizados para ordenar os resultados”.

A Direção-Geral francesa de Concorrência, Defesa do Consumidor e Controlo da Fraude refere “a falta de informação aos consumidores sobre as condições tarifárias das ofertas” de alojamento turístico, sobre opções como a possibilidade de cancelamento e reembolso, ou não, de uma reserva ou a inclusão de pequeno-almoço nos preços oferecidos, na pesquisa dedicada da Google e no módulo de comparação.