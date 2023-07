Presidente da República desloca-se a Benguela segunda-feira

O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se segunda-feira à província de Benguela, para uma visita de trabalho de dois dias.

A deslocação está relacionada com a concessão dos serviços ferroviários e de logística de suporte do Corridor do Lobito.

A informação foi divulgada, este domingo, pelo secretário para os Assuntos de Comunicação e Imprensa do Presidente da República, Luís Fernando.

Na cidade do Lobito (Benguela) estarão, igualmente, presentes os Chefes de Estado da Zâmbia, Hakainde Hichilema,

e da República Democrática do Congo, Féliz Tshisekedi.

Os Presidentes da Zâmbia e da RDC são esperados segunda-feira de manhã no aeroporto da Catumbela, província de Benguela.

Segundo Luís Fernando, na terça-feira está previsto “um amplo programa para marcar o arranque do estratégico serviço do Corredor do Lobito”, com explicações sobre como tudo deverá funcionar.

As explicacões incluem informações sobre quais as empresas que se juntaram ao consórcio, para a expansão e o progresso daquela importante via de escoamento de mercadorias e de circulação de pessoas.

Os três chefes de Estado regressam às capitais dos respectivos países no final da tarde de terça-feira.

Corredor do Lobito

O Corredor do Lobito estende-se desde o Porto do Lobito, banhado pelo Oceano Atlântico, e atravessa Angola de Oeste a Este, passando pelas províncias de Benguela, Huambo, Bié e Moxico.

Abrange as áreas de mineração da província de Katanga, da RDC, e Copperbelt, da Zâmbia.

O corredor representa a rota mais curta até um porto a partir das áreas ricas em minerais da RDC e da Zâmbia.

Para a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), o referido corredor é visto como um importante meio de desenvolvimento da região, com benefícios para Angola e os países vizinhos (RDC e Zâmbia). AL/ADR