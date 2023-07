Max Verstappen vence Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1

Piloto holandês conseguiu a sétima vitória em nove provas já realizadas este ano.

Max Verstappen venceu o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1. O piloto holandês da Red Bull soma cinco vitórias consecutivas e aumentou a vantagem como líder do Mundial de pilotos.

Verstappen impôs-se (01:25.33 ) no Red Bull Ring, em Spielberg, com uma vantagem de 5,155 segundos sobre o piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e de 17,188 sobre o mexicanoSergio Pérez, da Red Bull, em segundo e terceiro lugares respetivamente.

Verstappen conseguiu também a sétima vitória em nove provas já realizadas este ano.

Continua a ocupar o lugar cimeiro do Campeonato do Mundo de pilotos, com 229 pontos, mais 81 do que Sergio Pérez, segundo.