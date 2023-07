Bloco Democrático trabalha para recuperar credibilidade do povo

O presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, reiterou hoje, domingo, na cidade do Huambo, o desafio de trabalhar no fortalecimento da organização partidária para recuperar a credibilidade dos angolano, enquanto porta-voz dos anseios e aspirações do povo.

O líder partidário falava em conferência de imprensa, no final de uma jornada de trabalho de quatro dias à província do província do Huambo.

“Continuamos focados no fortalecimento do Bloco Democrático, com vista a recuperar a credibilidade do povo angolano, para que depositem em nós as suas reivindicações, anseios e aspirações e sermos porta-vozes diante dos poderes instituídos, para uma melhor solução”, salientou o político.

Referiu que um dos principais desafios passa pelo fortalecimento da organização partidária, com o objectivo de permitir que, quer de forma independente, quer em união com outras forças políticas, seja a esperança dos angolanos como alternativa para o desenvolvimento do país, por via dos pleitos eleitorais.

Nesta conformidade, anunciou, para este mês, o desenvolvimento do processo de reestruturação e organização do Bloco Democrático na província do Huambo, por via de eleições e empossamento dos órgãos de direcção a nível provincial e dos municípios.

Na interacção com os jornalistas dos órgãos públicos e privados da província, Filomeno Vieira Lopes abordou vários temas, com destaque para o reforço da democratização do país, tendo advogado a implementação de um sistema em que as forças políticas e sociais tenham funções para garantir o progresso e o desenvolvimento nacional.

Defendeu, igualmente, a despartidarização das instituições públicas, para que sejam mais republicanas e estejam, cada vez mais, ao serviço da protecção dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.

No cumprimento da jornada de trabalho à província do Huambo, Filomeno Vieira Lopes visitou as estruturas da organização partidária no município do Ucuma e o Hospital Geral do Huambo, com o objectivo de se inteirar do seu funcionamento.

O Bloco Democrático foi fundado em Julho de 2010 e não concorreu nas eleições gerais de 24 de Agosto último. VKY/ALH