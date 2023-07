Partido conservador PP da Espanha amplia vantagem um mês antes da votação nacional, mostra pesquisa

O Partido do Povo da Espanha, conservador, deve conquistar o maior número de assentos na câmara baixa do Parlamento nas eleições nacionais do mês que vem, à frente do Partido Socialista dos Trabalhadores (PSOE), do governo, mostrou uma pesquisa divulgada pelo jornal El Mundo neste sábado.

A pesquisa, realizada entre 26 e 30 de junho, mostrou o PP ampliando sua vantagem sobre o PSOE do primeiro-ministro Pedro Sánchez, disse a pesquisa Sigma Dos.

A pesquisa estimou que o PP obteria entre 140 e 143 assentos na Câmara dos 350 membros, contra 140 na votação anterior realizada entre 16 e 23 de junho. O PSOE obteria entre 102 e 105 assentos, mostrou, em comparação com 102 na pesquisa anterior.

O Sumar, grupo de extrema-esquerda que está se unindo ao atual parceiro de coalizão Podemos para disputar a eleição, teria entre 31 e 33 cadeiras, ante 35 na votação anterior.

O partido de extrema-direita Vox, o mais provável aliado pós-eleitoral do PP, obteria 34-36 assentos, em comparação com 35 assentos anteriormente.

Uma provável coalizão entre o Vox e o PP pode chegar à maioria absoluta, com os partidos com no máximo 179 cadeiras, mais do que as 176 necessárias.

Sánchez convocou uma eleição surpresa para 29 de maio, depois que seu partido e o Podemos foram derrotados nas urnas regionais e municipais. Sánchez disse que lideraria o partido e tentaria permanecer como primeiro-ministro.

Por Jessica Jones