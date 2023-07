Quarta noite de distúrbios em França

França viveu mais uma noite de confrontos e pilhagens. Governo mobilzou 45 mil agentes e blindados ligeiros. Houve um milhar de detenções

França viveu a quarta noite consecutiva de confrontos e pilhagens. O ministério do interior anunciou na manhã deste sábado 994 detenções . Durante a noite houve registo de 1350 veículos incendiados, 234 edifícios danificados e mais de 2500 fogos na via pública. Números que, de acordo com as autoridades, indicam uma diminuição dos distúrbios.

Na última noite o governo suspendeu os transportes públicos desde as 21 horas, proibiu as concentrações e mobilizou 45 mil agentes e blindados ligeiros.

Esta onda de violência foi desencadeada pela morte de um jovem de 17 anos em Nanterre, nos arredores de Paris, baleado à queima-roupa por um agente da polícia durante um controlo rodoviário, quando se encontrava ao volante de um automóvel. O agente foi constituído arguido por “homicídio voluntário” e encontra-se em prisão preventiva.