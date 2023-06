Angola e Cabo Verde analisam cooperação no domínio policial

O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, considerou, esta quarta-feira, em Luanda, excelentes as relações de cooperação com Cabo Verde no domínio policial.

Segundo o governante, que falava durante um encontro com o ministro cabo-verdiano das Comunidades, Jorge Maurício dos Santos, a cooperação entre as instituições dos dois países é alicerçada em oito instrumentos jurídicos, com realce para o acordo de cooperação técnica em matéria de segurança e ordem pública, assinado a 28 de Julho de 2003.

Eugénio Laborinho referiu-se, ainda, ao memorando de entendimento entre o Ministério do Interior de Angola e o Ministério da Administração Interna de Cabo Verde, rubricado na Cidade da Praia, a 21 de Março de 2012.

Os dirigentes analisaram a cooperação no domínio da formação de especialistas das polícias nacionais dos dois Estados.

O governante angolano sublinhou que, no âmbito da implementação dos referidos instrumentos jurídicos, a Polícia de Cabo Verde vem beneficiando de diversas acções formativas, sobretudo destinadas à capacitação dos seus efectivos, nas mais distintas áreas de especialidades, prevenção e combate à criminalidade, troca de informações e de experiência, incluindo o intercâmbio de delegações.

Disse ter 10 efectivos da policia cabo-verdiana a frequentarem, actualmente, o curso de licenciatura no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais Osvaldo Serra Van-Dúnem.

Na ocasião, o governante informou ao ministro de Cabo Verde a existência, em Angola, de quatro mil e 851 cidadãos cabo-verdianos.

Eugénio laborinho frisou que, do número acima referido, 43 são titulares de visto de trabalho, 68 têm visto de permanência temporária, 4.723 com autorização de residência e 17 estudantes.

Por seu turno, o governante cabo-verdiano afirmou que Angola desenvolve um papel importante no desempenho da CPLP, daí ser um parceiro estratégico para Cabo Verde. FMA/VC