EUA fornecerão à Ucrânia US$500 mi em ajuda militar adicional, diz Pentágono

Os Estados Unidos fornecerão a Kiev um novo pacote militar no valor de até 500 milhões de dólares, disse o Pentágono nesta terça-feira, em uma demonstração de apoio à luta da Ucrânia contra a Rússia enquanto Moscou lida com as consequências de um motim de combatentes mercenários.

O pacote irá incluir veículos terrestres, incluindo veículos de combate Bradley e veículos blindados Stryker, e munições para Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade, de acordo com um comunicado do Pentágono.

O pacote “inclui recursos essenciais para apoiar as operações de contra-ofensiva da Ucrânia, fortalecer suas defesas aéreas… e outros equipamentos para ajudar a Ucrânia a recuar na guerra de agressão da Rússia”, disse o Pentágono.

“Estou sinceramente grato”, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, no Twitter, “por outro pacote de assistência de defesa de 500 milhões de dólares. Veículos blindados Bradley e Stryker adicionais, munição para Himars, Patriots e Stingers adicionarão ainda mais poder.”

O pacote de assistência de segurança é o 41º aprovado pelos Estados Unidos para a Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022, totalizando mais de 40 bilhões de dólares.

Por Mike Stone, reportagem adicional de Paul Grant, Rami Ayyub, Ronald Popeski e Ismail Shakil