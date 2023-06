Ataque ao Capitólio dos EUA foi precedido por falhas de agências de inteligência, diz relatório do Senado

Um novo relatório detalhando falhas de inteligência que levaram ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos aponta que agências governamentais responsáveis por antecipar problemas minimizaram a ameaça — mesmo quando o prédio estava sendo invadido em uma tentativa para impedir a certificação de Joe Biden pelo Congresso como o 46º presidente norte-americano.

O relatório de 105 páginas, divulgado nesta terça-feira pelos democratas no Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, disse que a equipe de inteligência do FBI, do Departamento de Segurança Interna (DHS) e outras agências ignoraram os alertas sobre possíveis episódios de violência em dezembro de 2020.

Posteriormente, as entidades se culparam por não terem evitado o ataque que aconteceu em 6 de janeiro, que deixou mais de 140 policiais feridos e causou várias mortes.

Desde então, o governo dos EUA obteve centenas de condenações contra os manifestantes, alguns recebendo longas sentenças de prisão.

“Essas agências falharam em soar o alarme e compartilhar informações críticas de inteligência que poderiam ter ajudado as forças de segurança a se prepararem melhor para os eventos” de 6 de janeiro, disse o senador Gary Peters, presidente do comitê que emitiu o relatório intitulado “Planejado à vista de todos: Uma revisão das falhas de inteligência antes de 6 de janeiro de 2021.”

Os republicanos do comitê não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna disse em comunicado que, desde o início de 2021, a agência tomou “medidas para aprimorar sua capacidade de coletar e produzir informações sobre ameaças à segurança interna”, protegendo a privacidade e os direitos civis, e que também melhorou o treinamento de pessoal e a supervisão da coleta de atividades de inteligência, segundo a nota.

Por Richard Cowan