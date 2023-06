Mais de 290 projectos sociais em curso em Luanda

Duzentos e 94 projectos estão em curso para dar resposta às dificuldades sócio-económicas da província da Luanda, disse, segunda-feira, o vice-governador para o sector Económico, Gilson Carmelino.

Falando na abertura do “1º Acampamento da Juventude de Cacuaco”, lembrou que, no final do ano passado, foi aprovado o Plano Integrado da Província de Luanda para o quinquénio 2023-2027, para responder às questões das vias de comunicação, abastecimento de energia e água, micro e macro drenagem, educação e saúde.

Segundo o responsável, o destaque recai para o sector da Educação e Saúde, mas abrangem também a assistência social, habitação, segurança pública, bem como a criação de emprego.

Paralelamente, está em curso a elaboração dos projectos de melhoria e construção dos centros de apoio à pesca artesanal, cooperativas agrícolas, criação e apoio de cooperativas de recolha de resíduos sólidos, para fomentar a economia circular, o contínuo incentivo do Programa de Reconversão da Informalidade para Formalização da Economia (PREI), Kwenda, Prodesi e o de Combate à Pobreza.

De acordo com o vice-governador, com a dimensão destes projectos, haverá oportunidades de emprego e de empreendedorismo para os munícipes de Luanda, antevendo o surgimento de micro, pequenas, médias e grandes empresas, para apoiarem o Governo na realização das iniciativas.

Gilson Carmelino realçou que o país se encontra “num período firme de transição do papel do Estado, passando de actor e operador económico para regulador e catalisador”, considerando que esta etapa “abre caminho para o surgimento de actividades empresariais privadas”.

Por isto, o Governo Provincial de Luanda aplaude a iniciativa da Administração Municipal de Cacuaco em congregar os jovens num único espaço para a partilha e troca de experiências, de modo a ouvir directamente do Executivo os projectos impactantes existentes.

O 1º Acampamento da Juventude de Cacuaco enquadra-se nos 83 anos da elevação desta região à categoria de vila e decorrerá de 26 de Junho a 1 de Julho.COF/ART