Exército e povo da Rússia não estavam ao lado dos amotinados, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse a cerca de 2.500 membros das forças de segurança, da Guarda Nacional e das unidades militares da Rússia, nesta terça-feira, que o povo e as Forças Armadas se mantiveram unidos em oposição aos mercenários rebeldes no motim abortado de sábado.

Na reunião, realizada em uma praça no complexo do Kremlin, Putin teve a companhia do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, cuja demissão os combatentes mercenários do grupo Wagner exigiram durante o motim e a marcha em direção a Moscou.

Putin pediu um minuto de silêncio para homenagear os pilotos militares russos que foram mortos durante o motim.