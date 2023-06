Alguns dos trabalhos mais estranhos que pode fazer online

Cansado de trabalhar das 9h às 17h? Eis algumas das alternativas estranhas e maravilhosas com as quais pode ganhar dinheiro. Só precisa de um computador e… talvez de um par de meias.

Por que deve ficar sentado a uma secretária oito horas por dia quando pode ser pago para ir ao cinema com um estranho que está a pagar à hora para que seja seu amigo?

Aqui estão alguns dos trabalhos mais estranhos com os quais também poderia ganhar a vida no mundo online.

Torne-se um influencer no TikTok filmando cada detalhe da sua vida

Podemos interrogar-nos sobre o que leva alguém a querer saber todos os detalhes do dia de um estranho, desde a sua rotina de cuidados com a pele até como limpa as superfícies da cozinha. Mas a verdade é que o interesse existe e as pessoas estão a capitalizá-lo.

Na verdade, tornou-se uma indústria tão lucrativa que França está agora a ultimar uma “lei do influencer” que regula esse espaço. A autoridade tributária quer ter certeza de que também receberá uma fatia.

Os criadores de conteúdos lifestyle tendem a ganhar dinheiro com publicidade e parcerias pagas. Vão desde “microinfluenciadores”, geralmente considerados como tendo cerca de 10.000 a 50.000 seguidores, que podem ganhar entre 100 euros a 500 euros por post, a “mega influenciadores” (mais de um milhão de seguidores) que podem receber até 10 mil euros por um único post.

Os influenciadores eram muito importantes antes de o TikTok se tornar popular, mas a plataforma de vídeos curtos só impulsionou a procura por conteúdo sobre… bem, basicamente qualquer coisa.

Venda as suas meias sujas e fotos dos seus pés a estranhos

Os fetiches por pés não são um fenómeno que surgiu na Internet, mas o mundo online tornou-o muito mais acessível, juntamente com qualquer outro fetiche que alguém possa ou não gostar.

A Insider noticiou recentemente que uma mulher vende fotografias e vídeos dos seus pés, bem como meias sujas, a clientes que estão dispostos a pagar até 500 euros apenas pelas meias.

Segundo a Insider, a mulher, que já tinha trabalhado na área da hotelaria e num cabeleireiro, descobriu o site “Fun with Feet” durante o bloqueio, quando o trabalho estava a diminuir e não era claro quando as coisas voltariam à normalidade.

Seja pago para ser amigo de alguém

Nos Estados Unidos, a proporção de pessoas que dizem não ter um amigo próximo aumentou de 3% em 1990 para 12% em 2021, de acordo com estudos da Gallup e do Survey Center on American Life.

No mundo online começaram a surgir negócios que exploram as taxas crescentes de solidão global. Por exemplo, em RentAFriend.com, pode ser contratado para se juntar ao seu melhor amigo, que será também o seu patrão, em eventos como reuniões familiares, eventos desportivos ou apenas para sair.

Em sites como este também pode ensinar as pessoas a cozinhar, a falar um novo idioma ou mostrar a alguém a sua cidade.

O RentAFriend.com diz que pode ganhar cerca de 10 euros por hora, mas espera-se que os seus clientes paguem por extras adicionais, como bilhetes para eventos, cafés, refeições e bebidas.

Escreva perfis para aplicações de encontros

Profissionalmente conhecido como escritor fantasma para aplicações de encontro, as responsabilidades vão desde escrever um perfil até gerir uma conversa… até que o seu cliente se sinta pronto para assumir as rédeas.

Não se preocupe, não se espera que você apareça no encontro em si. Mas pode esperar ganhar entre 80 a 100 euros por perfil como ponto de partida.

Por Sara Palmer