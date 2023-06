O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta segunda-feira que o embaixador dos Estados Unidos em Moscou “deu sinais” de que seu país não estava envolvido no motim armado do grupo mercenário Wagner no fim de semana e torcia pela segurança do arsenal nuclear da Rússia, informou a agência de notícias estatal Tass.

Lavrov também citou o enviado norte-americano dizendo que o motim é um assunto interno da Rússia, relatou a Tass.