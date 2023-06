JMPLA assume vice-presidência da União da Juventude Socialista

A JMPLA, braço juvenil do MPLA, assume desde sábado (24) a vice-presidência da União Internacional da Juventude Socialista, numa eleição que aconteceu durante o congresso mundial daquela organização que decorre na cidade do Panamá.

“É um reconhecimento do desempenho da organização e que servirá para continuar a expandir os horizontes da solidariedade no seio da juventude angolana”, declarou o chefe da delegação da JMPLA no evento, Crispiniano dos Santos, que assume o mandato por dois anos.

Para Crispiniano dos Santos, que é igualmente 1º Secretário Nacional da JMPLA, o congresso é uma oportunidade para partilhar a história de luta e de vitórias do povo angolano, bem como os seus hábitos e costumes.

O Congresso, que termina hoje (domingo), aprovou o português como língua oficial de trabalho da organização, à semelhança do inglês, espanhol e o francês.

A União Internacional de Juventudes Socialistas agrega jovens de movimentos trabalhistas, socialistas e sociais-democratas. Este ano celebra 115 anos e integra 148 organizações de 107 países.

O Congresso é o órgão supremo da organização. Determina as políticas e assegura a sua implementação no quadro da Declaração de Princípios.

O Congresso se reúne uma vez a cada dois anos, ocorre no primeiro semestre do ano, e deve ser convocado pelo Presidium com três meses de antecedência.

Este ano o conclave decorre sob o lema “Ascensão do Populismo e Extremismo – Um desafio democrático”.