Cimeira de Paris sobre o sistema financeiro global: Progressos modestos, mas importantes

Após dois dias de negociações para reformular o sistema financeiro global para enfrentar a mudança climática, mais de 40 líderes mundiais reunidos em Paris nesta semana fizeram progressos modestos mas importantes em reformas que poderão aumentar o apoio dos países ricos aos países pobres que enfrentam crises. Os co-anfitriões, o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, repetiram o seu apelo de obter resultados concretos

Aqui estão um resumo dos principais resultados que ajudaram a criar impulso para renovar o sistema financeiro para ajudar os países em desenvolvimento e responder aos desafios do aquecimento das temperaturas.

Acesso mais rápido ao dinheiro e utilização dos Direitos Especiais de Saque (SDR) do FMI

Muitos dos países que participaram da Cimeira de Paris também estiveram presentes numa Cimeira anterior em maio de 2021 focada no grave choque econômico da pandemia. Na reunião anterior, os países ricos se comprometeram a garantir US$ 100 bilhões nos chamados Direitos Especiais de Saque, ou SDRs, um termo para fundos disponíveis a todos os membros do FMI em valores vinculados ao tamanho de suas economias. Os países podem aceder aos fundos do FMI em caso de emergência, e isso não aumenta o peso de suas dívidas. Fundos de emergência como esse são frequentemente necessários desesperadamente para os países mais pobres que enfrentam desastres causados pelo clima, mas os países pobres têm acesso mínimo aos SDRs.

Georgieva anunciou em Paris que muitos países ricos realocariam uma parte de seus próprios SDRs para beneficiar países com maiores necessidades de financiamento de emergência. Os valores comprometidos somam cerca de US$ 100 bilhões. A França foi a pioneira , doando 40% de seus SDRs.

O FMI também anunciou que o Resilience and Sustainability Trust, uma ferramenta que permite aos países em desenvolvimento financiar projetos verdes, ultrapassou a sua meta de financiamento de US$ 35 bilhões. Agora há US$ 41 bilhões disponíveis, e grande parte desse dinheiro veio da realocação de SDRs. O FMI agora estabeleceu uma nova meta para aumentar o fundo para US$ 60 bilhões.

Um kit de instrumentos financeiros para fazer face à catástrofes

Os impactos da mudança estão ficando mais extremos, forçando os países a contrair dívidas maiores para lidar com os danos. Isso está criando um ciclo vicioso conhecido como armadilha da dívida climática, e quebrá-lo é uma das prioridades de Ajay Banga, o novo presidente do Banco Mundial.

Para escapar da armadilha da dívida climática, as negociações em Paris se concentraram na implantação de soluções que ajudem a lidar com os dois problemas simultaneamente. Essas medidas incluíram sistemas avançados de alerta para condições meteorológicas extremas que podem ajudar as autoridades a se prepararem melhor antes que ocorram desastres, salvando vidas e reduzindo danos dispendiosos. A discussão também se concentrou na expansão de novos tipos de seguro contra catástrofes, como os testados na Jamaica e no Peru, e na oferta de pausas no pagamento da dívida após um evento climático extremo para conter o aumento de dívidas.

As chamadas “cláusulas de pausa” para o pagamento da dívida podem fazer uma enorme diferença. Barbados conseguiu garantir essa provisão em parte de sua dívida como forma de lidar com eventos climáticos extremos. “Ninguém nos dá a quantidade de liquidez que obteríamos com esses instrumentos”, disse Avinash Persaud, enviado financeiro da nação insular.

Essas cláusulas de pausa serão testadas não apenas pelo Banco Mundial, mas também pela Agência de Exportação do Reino Unido. Jay Collins, vice-presidente do Citigroup Inc., também apoiou a ideia , num sinal de que o setor privado considerará participar de empréstimos a esses países e entenderá a necessidade de alívio da dívida.

Uma iniciativa que adota algumas dessas medidas é o Global Shield, anunciado na COP27 no Egito no ano passado e que financia sistemas de alerta e seguros. Um anúncio durante a Cimeira de Paris viu o orçamento de 170 milhões de euros (US$ 185 milhões) do programa aumentar para 270 milhões de euros.

Relançamento da promessa de US$ 100 bilhões anuais para apoiar os países em desenvolvimento na ação climática

Um ponto crítico constante em todas as Cimeiras climáticas recentes das Nações Unidas tem sido a promessa não cumprida dos países desenvolvidos de gastar US$ 100 bilhões por ano em projetos nos países em desenvolvimento para reduzir as emissões e ajudar na adaptação a um planeta em aquecimento. Em 2020, o total era de US$ 83 bilhões, de acordo com uma análise da OCDE .

Macron anunciou que está “confiante” de que os países finalmente cumprirão o compromisso este ano, quase três anos depois do prazo de 2020. Mas os países em desenvolvimento questionaram a contabilidade, que Macron reconheceu ao prometer uma “análise concreta” para abordar essas preocupações. Ele não anunciou um cronograma específico na Cimeira. Isso será algo a ser monitorado antes da Cimeira anual do clima COP28, marcada para Dubai no final do ano.

Proposta de impostos internacionais

Macron levantou a perspectiva de impostos internacionais para ajudar a gerar o dinheiro necessário para resolver os problemas globais. Esse tipo de imposto mundial poderia ser imposto sobre transporte marítimo, aviação ou mesmo transações financeiras. Muitos especialistas foram rápidos em apontar que as perspectivas de conseguir que todos os países apoiem tal medida são muito remotas.

Mas Macron observou o aumento da atração para um imposto sobre as emissões de carbono da indústria naval, compartilhando uma lista de 22 países de apoio – incluindo Espanha, Portugal, Noruega e muitos países insulares que veriam um aumento no custo de suas importações como resultado.

A proposta ainda está longe de garantir o apoio necessário dos 170 membros da Organização Marítima Internacional, incluindo os Estados Unidos e a China, que determinará se uma taxa pode ser adotada.

Anúncios sobre a restruturação da dívida

A cúpula de Paris forneceu um prazo e um pano de fundo para alguns grandes anúncios, mesmo que não fosse um encontro multilateral com todas as nações presentes, como acontecerá na COP28.

A Zâmbia chegou a um acordo há muito esperado em princípio para reestruturar $ 6,3 bilhões de dívidas com credores bilaterais, incluindo a China. O Senegal garantiu US$ 2,7 bilhões para ajudar a aumentar a sua capacidade renovável para 40% de seu mixe de energia até 2030. O Banco Mundial anunciou um “ laboratório de investimento ” que buscará aumentar o financiamento do setor privado em mercados emergentes para energias renováveis e infraestrutura de energia. Ainda assim, muitos grupos verdes e ONGs voltadas para o desenvolvimento expressaram desapontamento com a falta de progresso em soluções radicais, como o cancelamento da dívida.

A Cimeira mostrou que “não faltam ideias criativas”, disse Rachel Kyte, reitora da Fletcher School da Tufts University. “Como sempre, trata-se de implementação e isso requer uma liderança mais ampla do que a exibida em Paris.”

Embora não houvesse uma quantia concreta de dinheiro ou acordo vinculado a isso, outro resultado da Cimeira de Paris foi que a maioria dos países presentes concordou que os bancos multilaterais de desenvolvimento devem ser reformados. As negociações estabeleceram um cronograma para realizá-lo, delineando as principais conquistas que podem ser anunciadas na COP28 em Dubai em novembro.