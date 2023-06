As Bênçãos pedidas por Paulo Flores

“Pedi ao Papa Francisco para Benzer o meu terço em nome de Angola e dos povos de África. O Santo padre benzeu e sorriu para mim”. Palavras do nosso Músico e Compositor Paulo Flores, publicadas no seu Facebook, realçando também e cito ” o Santo Padre benzeu e sorriu para”, referiu Paulo Flores a 23 de Junho de 2023, no mesmo dia em que era recebido na Capela Sistina no Vaticano.

A beleza das Palavras ditas e Escritas terão sempre um significado muito importante quando pensamos em Nós, mas igualmente nos Nossos e nos outros Nossos que são os Nossos Queridos Antepassados, Familiares ou não e e no continente de onde partiram milhares de Irmãs e Irmãos Africanos acorrentados, destratados até morrer por inúmeros Oceanos. E se todos os Oceanos falassem , talvez não existissem hoje e num passado recente tanta falta de consciência face ao sofrimento dos nossos Povos e do nosso belo Continente. É vasto, é belo, é diversificado em tudo e falta no próprio continente um digno Museu de África dedicado à nossa História comum para que os mais novos e os mais velhos se revissem com orgulho na sua própria História.Paulo Flores ao longo da sua existência e carreira cedo bebeu os Valores educacionais, mas igualmente os Valores do amor à Cultura Identitária local e à do mundo.

O seu Querido e Saudoso Pai Cabé deixou-lhe esse legado , o mesmo que o Paulo já deixou ao seu filho Kiari e que actualmente integra também a sua Banda Musical.

Às Palavras ditas ao Santo Papa e ao seu terço benzido pensando na nossa Amada Pátria e no nosso incompreendido Continente também pelos seus próprios filhos , enuncia efectivamente que Angola, África e o Mundo precisam de constantes Bênçãos presentes e futuras para que pare o sofrimento, o esbanjamento e as realidades que conhecemos.

Conhecemos igualmente outras tristes realidades na Europa, na Ásia e noutras Regiões do Globo, mas também conhecemos na Europa, na Ásia, na América do Sul e na América Latina, exemplos notaveis de Desenvolvimento Humano no sentido mais lato das palavras do Desenvolvimento Humano.

Logo, as Bênçãos pedidas e necessárias são também as Bênçãos pedidas por tudo aquilo que diminui a nossa Esperança Colectiva quer em Angola, quer em África e naturalmente no Mundo.Somos parte do Mundo.

E se existem filhas e filhos de África notaveis e destacados em várias áreas do Saber e do Conhecimento façamos pontes sustentadas de União, honremos os Antepassados e Ancestrais no feminino e no masculino que muito lutaram e sonharam por uma Angola e um continente Africano próspero e justo. Podemos e devemos ser donos do nosso destino em natural e sadia Cooperação com outros Povos Africanos e do Mundo. Porque governar é esse nobre exercício patriótico de Pensar e Olhar para todos que são a razão de ser da Governação.Não há Governação abstracta.E todos os nobres actos que dignifiquem o nosso País e África, devem ser aplaudidos com orgulho sem esquecermos as jangadas a fazer para suprir com firmeza a falta de água, da importância da Educação e da Saúde Pública e da erradicação definitiva da Pobreza.

A presença do Músico Paulo Flores é mais que digna de reconhecimento e todos devemos estar felizes por ele e pelas Palavras que brotaram do seu coração porque não se esqueceu da relevância da consolidação do Estado de Direito Democrático em Angola e em África , do Valor Sagrado da Paz e da Harmonia Social e do BEM que os nossos Povos merecem por Direito próprio ter.

Porque quando cantou a 14 de Outubro de 2022 no Coliseu de Lisboa juntamente com o Músico Yuri da Cunha , “No Tempo da Bessanganas”, olhou e sentiu a nossa História Angolana e deixou no palco do histórico Coliseu de Lisboa esse Abraço de Amor e de Evocação da Memória às Bessanganas.É preciso Sentir e não Excluir. A Música e a Cultura agregam, juntam vontades e sentires e desconstruem tabus e preconceitos e nestas sábias palavras ditas ao Papa Francisco, marca a inquietação do seu Olhar sobre o nosso País e de África. Esse compromisso é um sinal de Amor e de Solidariedade e da reafirmação de Valores de que tanto precisamos que a razão conhece.

Também destes actos reafirma-se a importância da representatividade e da Diplomacia Cultural genuína e tão necessária aos Tempos locais e globais. Um Abraço meu Estimado e Querido Paulo Flores por teres levado ao Vaticano o nome do nosso Amado País e do nosso Amado continente.

As letras musicais compostas e cantadas de Paulo Flores têm vários enunciados e isso constrói a Narrativa da factualidade, mas da Esperança necessária para construir novos Dias.

Gabriel Baguet Jr