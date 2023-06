Trudeau diversificou a economia e a população do Canadá como ninguém antes, e está a ter bons resultados

O Canadá está a crescer como nunca. Crescimento populacional sem precedentes, desemprego recorde, a economia mais diversificada em seus 156 anos de história e um mercado de ações líder mundial desde 2021 estão contribuindo para o que nove em cada 10 economistas dizem ser o melhor desempenho entre os países desenvolvidos do G7.

O primeiro-ministro Justin Trudeau, que está no cargo desde 2015, iniciou o processo de transformação da oitava maior economia de finanças e combustíveis fósseis para tecnologia e outras indústrias do século XXI .

Ao contrário da maioria de seus colegas do G7, Trudeau deu as boas- vindas aos imigrantes de diversas origens depois de iniciar a sua campanha bem-sucedida para o cargo com uma declaração até então tabu de que era hora, durante um período de taxas de juros excepcionalmente baixas, de aumentar os gastos públicos e investir em maior diversidade, mesmo que isso significasse tolerar déficits orçamentários .

A sua política de portas abertas permitiu que o Canadá expandisse pela primeira vez em mais de 1 milhão de pessoas, ou 2,7% em 2022, o crescimento mais rápido entre as economias industrializadas e uma taxa comparável a muitas nações africanas (a migração internacional representou 95,9%), segundo as Estatísticas do Canadá.

Certamente, o mercado imobiliário continua inacessível para muitos canadenses, em parte como resultado do aumento da imigração. A inflação, enquanto isso, não mostra sinais de desaceleração ao ritmo pré-pandêmico, o que significa que o aperto perpétuo do crédito pelo Banco do Canadá pode acelerar uma recessão.

Apesar de tais pressentimentos, as políticas de Trudeau estão sendo tão bem-sucedidas que uma pesquisa nacional no início deste ano descobriu que 52% dos entrevistados disseram que o plano do primeiro-ministro de aumentar o número de novos residentes permanentes a cada ano beneficiará a economia (38% disseram que o aumento será um prejuízo).

O emprego pleno do Canadá se reflete na economia mais equilibrada que Trudeau prometeu quando entrou na 24 Sussex Drive em Ottawa. As empresas financeiras, a maior indústria por valor de mercado no S&P/Toronto Stock Exchange Composite Index, encolheram para 27,8% de 33,5%, a energia caiu para 15,7% de 17,7%, enquanto a tecnologia quase dobrou para 10,2% de 5,4%. Materiais e industriais subiram para 12,3% e 11,8%, de 9,4% e 7,6%. O Canadá corporativo, que exportou um recorde de US$ 624 bilhões no terceiro trimestre de 2022, nunca foi tão diversificado, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

O Canadá já é a economia que mais cresce depois dos EUA no G7 este ano e provavelmente repetirá esse desempenho em 2024, segundo previsões de economistas compiladas pela Bloomberg. Será o número 1 em 2025, com expansão do produto interno bruto de 2,3%. A tecnologia está impulsionando grande parte do crescimento.

Ao contrário de qualquer um de seus pares no mundo desenvolvido, Trudeau conseguiu mostrar a 40 milhões de concidadãos os benefícios da imigração, evidenciados pelo desempenho da economia, outra forma de dizer que investir no Canadá acabou sendo a melhor aposta até agora.