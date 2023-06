Senegal obtém soma record de 2,5 bilhões EURO em financiamento climático dos países do G-7

O Senegal garantiu 2,5 bilhões de euros (2,7 bilhões USD) de financiamento dos países do G-7 para fazer a transição para uma energia mais limpa, tornando-se o primeiro país que não depende do carvão para obter eletricidade a obter financiamento de tal programa.

O chamado financiamento Just Energy Transition Partnership (JETP) visa aumentar a energia renovável para 40% da matriz de eletricidade do país da África Ocidental ao longo de sete anos, disse o presidente Macky Sall na quinta-feira na Cimeira para um Novo Pacto Financeiro Global a decorrer em Paris. As renováveis já respondem por 31% da matriz de eletricidade, disse ele.

“Parceiros internacionais e bancos multilaterais de desenvolvimento” disponibilizarão o financiamento nos próximos três a cinco anos, disseram os parceiros – França, Alemanha, União Europeia, Reino Unido e Canadá – em comunicado. “Financiamento adicional pode ser mobilizado durante e além deste período para apoiar as ambições do Senegal.”

O acordo segue o modelo que a África do Sul está buscando com os países do G-7 e várias instituições para arrecadar 8,5 bilhões USD em financiamento climático. Outras nações dependentes de carvão, como Vietnam e Indonésia, estão negociando pacotes semelhantes.

O programa é um esforço de algumas das nações mais industrializadas do mundo, que produziram a maior parte das emissões que causam o aquecimento climático, para ajudar as nações emergentes a investir em energia renovável e reduzir a sua própria produção de gases de efeito estufa à medida que se desenvolvem.

O Senegal atualmente depende da queima de petróleo e gás para produzir a maior parte de sua eletricidade, em vez de carvão. Em contraste, quase toda a produção de energia da África do Sul vem do carvão, o combustível fóssil mais sujo.

Mas a nação da África Ocidental prepara-se também para produzir gás, utilizando parte da produção para aumentar o seu abastecimento de eletricidade, ao mesmo tempo que desenvolve uma indústria de gás natural liquefeito para exportação .

A UE – um dos parceiros do JETP – está trilhando uma linha cuidadosa entre a promoção de energias renováveis globalmente, ao mesmo tempo em que tem de proteger as suas próprias necessidades de energia após a guerra da Rússia na Ucrânia. A questão voltou à tona na COP27 – a Europa foi acusada de usar a África como seu “posto de gasolina”, com países como a Alemanha usando o Senegal para ajudar a compensar seu déficit de suprimentos russos.

A economia de 31 bilhões USD do Senegal deve se expandir mais na África subsaariana este ano, depois que o primeiro gás for produzido no campo Greater Tortue Ahmeyim, apoiado pela BP Plc , mostram as projeções do Fundo Monetário Internacional .

O projeto GTA, situado na fronteira entre o Senegal e a Mauritânia, deverá iniciar a produção no último trimestre deste ano. Uma segunda fase pode começar já em 2024, mas exigirá cerca de 5 bilhões USD em financiamento que pode ser difícil de garantir, dada a crescente antipatia por projetos de combustíveis fósseis.

O Senegal pretende usar o seu gás como energia de transição, ao mesmo tempo em que eliminará gradualmente os óleos combustíveis pesados, disseram os parceiros internacionais em seu comunicado. O país está determinado a “reforçar a implantação de energias renováveis em sua matriz energética como parte de seu Plano Integrado de Eletricidade de Baixo Custo, com vistas a reduzir as emissões do setor, ao mesmo tempo em que possibilita um desenvolvimento justo e resiliente”, afirmaram.

O JETP oferecerá algum alívio ao Senegal, que solicitou separadamente 1,8 bilhão USD de apoio financeiro ao FMI. O país já garantiu um acordo de princípio para uma linha de crédito de 1,5 bilhão USD e 300 milhões USD adicionais de um novo fundo criado para ajudar países vulneráveis a criar resiliência a choques externos, como a mudança climática. Ainda requer a aprovação final do financiamento do Conselho do FMI.

“A necessidade mais urgente de África é o financiamento de infra-estruturas,” disse Sall, acrescentando que o continente carece de tudo, desde redes rodoviárias e ferroviárias a electricidade. “Então essas são as nossas necessidades, além do clima.”