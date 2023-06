Proporção de Britânicos que desejam voltar à UE é a mais alta desde 2016, e europeus mais confiantes na UE

Sete anos após o referendo do Brexit , a proporção de britânicos que desejam voltar à UE subiu para os níveis mais altos desde 2016, de acordo com uma nova pesquisa.

Os dados mostraram que 58% votariam para entrar novamente no bloco, enquanto mais entrevistados disseram confiar mais na Comissão Europeia do que no governo do Reino Unido.

Tanto os britânicos quanto os europeus também acham que o retorno do Reino Unido à UE está se tornando mais provável, enquanto os entrevistados britânicos estão mais otimistas sobre o futuro do bloco – a ponto de confiar mais na Comissão Europeia do que em seu próprio governo.

A percentagem é apenas uma fração abaixo dos 60% registrados em fevereiro deste ano – o valor mais alto desde que os dados comparáveis começaram em fevereiro de 2012 – e aumentou de forma mais ou menos consistente desde uma baixa pós-referendo de 47% no início de 2021.

A pesquisa também descobriu que os europeus são muito menos propensos a pensar que outros países seguiriam o exemplo da Grã-Bretanha. Questionados se votariam para permanecer na UE ou sair em um referendo ao estilo do Brexit, 62% dos entrevistados na França e 63% na Itália, que tradicionalmente estão entre os Estados membros menos entusiasmados da UE, disseram que votariam pela permanência.

Em outras partes da UE, 87% dos entrevistados na Espanha disseram no mês passado que escolheriam permanecer, juntamente com 79% na Dinamarca, 70% na Suécia e 69% na Alemanha.

Uma proporção recorde de entrevistados na Grã-Bretanha também acha que é improvável que outros países sigam seu exemplo e deixem a UE na próxima década – 42% disseram que era improvável, contra 26% há três anos.

Os estados-membros da UE mostraram uma tendência semelhante, com 45% dos entrevistados na França dizendo que achavam provável outra saída da UE, em comparação com 55% em fevereiro de 2020. Na Alemanha, os números foram de 36% (abaixo dos 42%) e na Dinamarca, 29 % (41%).

Embora o sentimento em relação à adesão à UE tenha mudado significativamente na Grã-Bretanha desde o referendo, uma pequena maioria dos entrevistados (51%) diz que ainda acha improvável que a Grã-Bretanha volte à UE em algum momento no futuro.

Mais uma vez, no entanto, esse número tem caído de forma mais ou menos consistente – ficou em 62% há dois anos – e 29% dos entrevistados na Grã-Bretanha disseram ao YouGov em abril que acham provável que o país retorne – acima dos 21% no início 2021.

Na UE, as pessoas na Itália (61%) e na França (54%) estavam menos confiantes de que a Grã-Bretanha voltaria, com a Dinamarca (43%) e a Suécia (49%) mais positivas. Em todos os países, uma proporção maior disse acreditar que o retorno da Grã-Bretanha era provável do que em 2021.

A confiança britânica no futuro da UE também aumentou acentuadamente desde logo após o referendo. Pela primeira vez na história, mais entrevistados britânicos (41%) disseram estar otimistas sobre as perspectivas do bloco do que pessimistas (36%).

Há também menos otimismo sobre o impacto do Brexit na economia britânica. Cerca de 58% dos entrevistados no Reino Unido disseram em abril que achavam que a saída do país da UE teria um impacto negativo – bem acima dos 50% de dois anos atrás.