Zâmbia: Acordo histórico sobre alívio da dívida, abrindo precedente para nações sob stresse

A Zâmbia chegou a um acordo de princípio para reestruturar $ 6,3 bilhões em dívidas com credores bilaterais e anunciará um acordo na quinta-feira, de acordo com uma autoridade francesa, estabelecendo um precedente para os países que lutam para cumprir suas obrigações. Anunciou a agência Bloomberg.

O acordo marca o primeiro grande alívio obtido por um país em desenvolvimento sob o Quadro Comum do Grupo dos 20, que coloca as tradicionais nações credoras do Clube de Paris em torno da mesma mesa de negociações com a China e a Índia.

Os detalhes ainda não estão claros, além de que os credores liderados pela China e pela França concordaram em estender os vencimentos de seus empréstimos em cerca de 20 anos, com um período de carência de três anos.

As partes assinarão o memorando de entendimento nas próximas semanas, disse o funcionário.

Isso pode abrir caminho para outras nações – incluindo Gana, Sri Lanka e Etiópia – travadas em negociações com credores da China, o Clube de Paris e detentores de títulos. Mais de 70 países de baixa renda enfrentam um fardo coletivo de US$ 326 bilhões, com mais da metade deles já em situação de super-endividamento ou próximo disso, de acordo com o Fundo Monetário Internacional .

A moeda da Zâmbia subiu 12% este mês em antecipação ao acordo, o maior ganho entre 150 moedas rastreadas pela Bloomberg. Os eurobonds da Zâmbia tiveram um desempenho superado apenas por El Salvador e Argentina.

Uma reunião para marcar o acordo terá a presença do líder francês Emmanuel Macron, do presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, e do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, à margem da Cimeira para um Novo Pacto de Financiamento Global que decorre em Paris.

É um passo importante no processo de acabar com o incumprimento da primeira nação africana a fazê-lo na era da pandemia.

“Hoje falaremos sobre a Zâmbia, que considero um grande caso de comemoração porque torna a reestruturação da dívida ágil e eficaz”, disse Kristalina Georgieva, diretora-gerente do FMI, na quinta-feira.

Anos de espera

Embora o Memorandum assinado hoje seja um marco importante, não é juridicamente vinculativo e a Zâmbia ainda precisa assinar acordos bilaterais com cada credor. O país também ainda não concluiu as negociações de reestruturação com detentores de US$ 3 bilhões em eurobonds, que acumularam mais de US$ 500 milhões em atrasos até o final do ano passado. Outros credores comerciais também ainda não chegaram a um acordo.

O Memorandum com os credores oficiais inclui uma cláusula exigindo a comparabilidade do tratamento das dívidas comerciais da Zâmbia, disse o funcionário francês.

Isso dá a Macron um avanço concreto numa Cimeira que ele convocou em Paris com a Primeira-Ministra de Barbados para rever os mecanismos de financiamento multilaterais e discutir a situação dos países mais pobres que enfrentam os maiores riscos de financiamento.

O governo francês também foi um dos principais proponentes da criação da Estrutura Comum do G20 para expandir o grupo de credores do Clube de Paris para incluir a China na reestruturação da dívida.

Para a Zâmbia, o acordo encerra anos de espera e liberta um desembolso de US$ 188 milhões do FMI. Uma moeda mais forte pode ajudar a domar a inflação no país que importa de tudo, de combustíveis a fertilizantes, reduzindo a pressão sobre o banco central depois que ele elevou as taxas em 25 pontos-base para 9,5% em maio.

Embora o pacto possa reacender o fraco apetite internacional por títulos do governo em moeda local, uma medida do Banco da Zâmbia para limitar a participação offshore em 5% do total limitará o impacto. Os investidores estrangeiros haviam evitado os títulos por meses por medo de que fossem reestruturados junto com a dívida em moeda estrangeira.