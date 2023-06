Ministra das Finanças de Angola vê sinais de inflação mais rápida após cortes nos subsídios aos combustíveis

Angola está vendo sinais de aumento das pressões de preços após a decisão do governo de cortar os subsídios à gasolina no início deste mês, o que quase dobrou os preços nas bombas num país que tinha um dos combustíveis mais baratos do mundo.

“Estamos vendo os primeiros sinais desse impacto”, disse a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, em entrevista à Bloomberg Television em Paris com Francine Lacqua. A política monetária e as medidas para evitar “alguma especulação” de preços devem colocar a inflação de volta em uma “trajetória de tendência de queda”, disse ela.

A taxa de inflação anual em Angola, o segundo maior produtor de petróleo da África, subiu para 10,62% em maio, interrompendo 15 quedas mensais consecutivas nos preços ao consumidor. O banco central, cujo governador foi substituído este mês, disse que planeia rever a meta de inflação entre 9% e 11% para o final de 2023 após a remoção dos subsídios aos combustíveis.

O cancelamento dos incentivos ocorreu ao mesmo tempo em que a Nigéria, maior produtor de petróleo da África, retirou o seu próprio subsídio, fazendo com que os preços na bomba triplicassem. Angola procura conter as despesas e ganhar espaço fiscal para investir em sectores como educação, saúde e negócios locais para melhorar a vida do cidadão comum, disse Daves de Sousa.

Questionado se o governo temia mais agitação social após protestos violentos no início deste mês em varias cidades em Angola, que resultaram na morte de pessoas, a ministro disse: “estamos trabalhando duro em medidas de mitigação”.

“Aumentamos a quantia mensal de dinheiro para as famílias pobres, especialmente nas áreas rurais, e destinamos mais dinheiro ao nosso programa de oferta de dinheiro”, disse ela. “Também estamos estabelecendo um fundo de emprego.”

Daves de Sousa, que se tornou a primeira mulher ministra das Finanças do país em 2019, reiterou a previsão de crescimento económico do seu governo de 3% para 2023. Embora a produção de petróleo de Angola esteja a diminuir, ela continua “muito positiva” em relação ao sector não petrolífero.

“Ainda estamos confiantes num crescimento de 3% este ano, mas vamos ver nos próximos meses como se comportará a produção de petróleo,” disse Daves de Sousa.

Para já, Angola não planeia vender Eurobonds e vai continuar a monitorizar as condições do mercado para uma eventual venda.

“A taxa de juros que o mercado nos pedirá para pagar é muito alta para lidarmos”, disse ela. “Vamos intervir apenas quando entendermos que, ao fazê-lo, não nos colocaremos em uma posição de risco em termos de serviço da dívida.”