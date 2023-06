Os Cinco ocupantes do Titan “devem estar mortos”

A empresa responsável pela expedição ao Titanic diz que as cinco pessoas que estavam no submersível desaparecido devem estar mortas

A OceanGate Expeditions, empresa responsável pela viagem do submersível Titan aos destroços do Titanic, declarou esta quinta-feira que os cinco membros da tripulação desaparecidos terão morrido.

Num curta declaração, a empresa diz que “o piloto e diretor-executivo, Stockton Rush, juntamente com os passageiros Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet “infelizmente se perderam”.

A OceanGate não forneceu mais detalhes sobre a forma como apurou a informação.

A Guarda Costeira dos Estados Unidostinha anunciado horas antes que uma embarcação submarina havia localizado destroços perto do Titanic, durante a operação de busca do submersível Titan desaparecido com cinco pessoas a bordo desde domingo.

A operação de busca já tinha na altura ultrapassado a marca crítica das 96 horas debaixo de água, altura em que o ar respirável já deveria ter-se esgotado.

Estima-se que o Titan tivesse cerca de quatro dias de ar respirável quando foi lançado no domingo de manhã, no Atlântico Norte, mas os especialistas sublinharam que se tratava de uma aproximação imprecisa e que poderia ser alargada se os passageiros tivessem tomado medidas para conservar o ar.

