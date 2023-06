Cimeira Estratégica Estados Unidos – Índia

O presidente Biden recebe o primeiro-ministro indiano Narendra Modi na Casa Branca nesta quinta-feira para uma visita de estado. O dia de gala simboliza o desejo dos EUA de estreitar laços no no complexo contexto geopolítico do Indo-Pacífico.

Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, e a Índia a democracia mais populosa do mundo. Eles compartilham muitos interesses, especialmente na gestão das ambições da China para a hegemonia regional. Os laços económicos e culturais são fortes — como demonstrado pelo crescente investimento americano na Índia e pelo fato de que dois filhos da diáspora indiana estão concorrendo para ser o próximo presidente americano.

A relação não avançou em grande parte porque a Índia tem perseguido historicamente uma política de não-alinhamento, que pretendia evitar o envolvimento na Guerra Fria, mas acabou obstruindo parcerias com aliados naturais. Modi transformou o não-alinhamento numa política de “multi-alinhamento” que muitas vezes envolve laços com países em diferentes campos geopolíticos e geoeconómicos.

Os Estados Unidos, enquanto isso, correm o risco de priorizar uma visão estreita dos direitos humanos em detrimento de questões estratégicas mais amplas – e de direitos humanos. O primeiro-ministro Modi é frequentemente acusado de chauvinismo hindu às custas da minoria muçulmana da Índia.

Mas como uma democracia vigorosa, a Índia tem alguma esperança (embora não certeza) de chegar a um acordo para suas divisões sectárias ao longo do tempo. Para os EUA, punir a Índia por essas falhas esfriando os laços privaria os Estados Unidos de uma oposição à China.

O presidente Biden e o primeiro-ministro Modi têm a oportunidade de aprofundar a cooperação. A primeira dimensão é militar. Os países são membros do chamado QUAD, ao lado do Japão e da Austrália, fornecendo uma base sólida para mais cooperação em segurança.

Este mês, eles assinaram um novo plano de cooperação na fabricação de armas, que concede à Índia maior acesso à tecnologia dos EUA. Nova Delhi também espera comprar drones de vigilância dos EUA para uso ao longo da sua disputada de fronteiras com a China.

Há também aberturas para melhorar os laços económicos. A agenda de reformas de Modi ficou aquém da sua propaganda inicial, mas ele fez o suficiente para tornar a Índia um destino viável para empresas americanas como a Apple , que estão diversificando as cadeias de suprimentos da China.

Mas Nova Deli continua a resistir à participação nas sanções ocidentais contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. A Índia, em particular, compra grandes quantidades de petróleo russo. A relutância de Nova Deli em sobrecarregar uma economia em desenvolvimento com custos de energia mais altos é compreensível, mas sustentar o regime de Vladimir Putin pode ser autodestrutivo a longo prazo. O Presidente Biden ajudaria se encorajasse mais produção e exportação de combustíveis dos EUA para aliviar o fardo da Índia e de outras economias em desenvolvimento.

Com a chegada da nova era de competição com a China, os EUA precisam de amigos mais confiáveis. A Índia é crucial, sem dúvida a mais importante no Indo-Pacífico depois do Japão.