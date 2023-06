Aumentos de taxas de juro ecoam em todo o mundo enquanto a inflação se mostra implacável

A crescente preocupação dos banqueiros centrais de que a inflação permaneça invicta está prendendo-os numa nova fase de restrição monetária em economias já abaladas por um ano ou mais de alta nas taxas de juros.

O início oficial do verão no hemisfério norte nesta semana coincidiu com um relatório do Reino Unido mostrando aumentos de preços alarmantes e o aviso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que outros dois aumentos nos custos de empréstimos podem ser necessários.

Poucas horas depois dessa perspectiva do Fed, tanto o Banco da Inglaterra quanto o seu homólogo norueguês aceleraram o aperto com movimentos de taxa de meio ponto na quinta-feira e prometeram mais por vir. As autoridades suíças mostraram que também não estão prontas para encerrar a ação monetária, mesmo com a inflação perto de 2%.

O resultado agregado é que um mês que começou com a perspectiva de espaço para respirar em meio a uma esperada pausa do Fed agora está prestes a terminar num novo estado de alerta sobre os preços. Isso deixa as perspectivas econômicas sob uma nuvem, com pouca oferta de alívio da escalada dos custos de empréstimos nos próximos meses.

A “Prova A” para a necessidade de agressão monetária é a Turquia, onde a inflação desenfreada perto de 40% finalmente forçou a mão do presidente Recep Tayyip Erdogan a permitir o início do aperto na quinta-feira. O “Anexo B” pode ser o Reino Unido, que está lutando para conter os aumentos anuais de preços ao consumidor ainda acima de 8%.

“A inflação ainda está muito alta e temos que lidar com ela”, disse o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, a repórteres em Londres, onde uma onda de calor está se instalando. “Sabemos que isso é difícil – muitas pessoas com hipotecas ou empréstimos ficarão compreensivelmente preocupadas com o que isso significa para elas. Mas se não aumentarmos as taxas agora, pode ser pior mais tarde.”

O resultado forçou os formuladores de políticas monetária do Reino Unido a dobrar o ritmo de alta, apesar dos mercados precificarem uma chance de apenas 40% disso, elevando a sua taxa de juros de referência para uma alta de 15 anos à 5%.

Embora essa decisão tenha respondido ao choque doméstico de preços rígidos ao consumidor, também foi o culminar de mais de uma semana de mudança de marcha por parte das autoridades monetárias globais, começando com a pausa do Fed na quarta-feira passada, que também marcou um novo aperto já em julho.

“O processo de reduzir a inflação para 2% ainda tem um longo caminho a percorrer”, disse Powell ao Comité de Serviços Financeiros da Câmara na quarta-feira.

Na quinta-feira passada, entretanto, o Banco Central Europeu também projetou um aumento de taxa para a próxima vez para adicionar ao que os funcionários acabaram de entregar. Os formuladores de políticas agressivas então divulgaram a perspectiva de que não seriam capazes de parar por aí, embora a decisão subsequente esteja a quase três meses de distância.

Uma semana depois, a Noruega também elevou acentuadamente a sua perspectiva para o pico das taxas, o que significa que mais movimentos provavelmente serão necessários para conter a inflação que foi parcialmente alimentada pela coroa.

“Vimos ao longo do tempo que a volatilidade e a incerteza nos mercados financeiros internacionais contribuíram para um prêmio de risco na moeda norueguesa”, disse a governadora Ida Wolden Bache em entrevista. “Esperamos que isso diminua um pouco daqui para frente, mas projetamos uma taxa de câmbio mais fraca do que em nosso relatório anterior.”

E a Suíça, onde o chamado núcleo da inflação está agora abaixo do teto de 2% almejado pelas autoridades, não está se arriscando. As autoridades aumentaram o aperto com apenas um movimento de um quarto de ponto – o menor aumento até agora – mas alertaram que ainda não terminaram.

“Não estamos no fim – muito provavelmente pode haver mais aumentos de juros necessários para trazer a inflação de forma permanente abaixo de 2%”, disse o presidente do Banco Nacional Suíço, Thomas Jordan, à Bloomberg Television em Zurique.

Da mesma forma, o banco central da Turquia prometeu mais subidas das taxas de juro, mas alertou que os passos futuros seriam graduais, de acordo com a orientação do ministro do Tesouro e Finanças, Mehmet Simsek.