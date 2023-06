UE considera usar ativos congelados da Rússia para a reconstrução da Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje, dia 21 de junho, num discurso na Conferência de Recuperação da Ucrânia em Londres que a UE apresentará, antes das férias de verão em meados de julho, uma proposta para usar parte dos ativos congelados da Rússia para a reconstrução da Ucrânia.

Mais da metade dos ativos está em dinheiro e depósitos, enquanto uma “quantia substancial” do restante está em títulos que se transformarão em dinheiro quando vencerem nos próximos dois a três anos.

As autoridades da UE consideraram administrar ativamente os ativos para gerar retornos que poderiam ser usados para apoiar a Ucrânia. Mas os direitos de propriedade precisam ser considerados, e há um risco de retornos negativos que não podem ser completamente eliminados.

No geral, a EU considera assumir a liderança internacional sobre o assunto, uma vez que a maioria dos ativos do banco central da Rússia está na UE. Espera-se que os líderes da UE façam um balanço do trabalho feito até agora na próxima semana e peçam que as autoridades continuem avançando nele, de acordo com um esboço de declaração visto pela Bloomberg.

Um grupo de trabalho da EU avaliou que não há nenhuma via legal credível que permita o confisco de ativos congelados ou imobilizados com base apenas no fato de esses ativos estarem sob medidas restritivas da UE.

Outra opção considerada seria obrigar as empresas com participações russas que estão gerando grandes lucros a transferir uma quantidade substancial desses lucros para a UE com o objetivo de canalizá-los para a Ucrânia. Isso poderia reduzir o risco legal porque a UE não os administraria.

Funcionários da UE escreveram que esse modelo não afetaria a estabilidade financeira, preservaria os modelos de negócios das empresas envolvidas e seria justo em termos de impostos. “Isso não afetaria a situação legal dos ativos”, acrescentaram.

Várias instituições financeiras internacionais estão preocupadas que a apropriação de ativos russos possa levar Moscovo a retaliar contra os seus interesses remanescentes na Russia.

O Banco Central Europeu alertou também que usar os rendimentos das taxas de juros dos ativos congelados russos poderia encorajar os detentores de reservas oficiais a virar as costas ao euro. O banco central acredita que a coordenação internacional terá um papel fundamental na mitigação dos riscos.